Madrid lidera la libre elección sanitaria en España y refuerza el empoderamiento del paciente

El derecho a escoger médico, especialista u hospital dentro del sistema público de salud se consolida como uno de los elementos mejor valorados por los ciudadanos en España, tal y como recoge un estudio elaborado por Ipsos. Los resultados vuelven a situar a Madrid como la región con la puntuación más alta en la libre elección sanitaria, en un contexto de resultados desiguales entre comunidades autónomas y según el nivel asistencial.

La valoración media nacional de la posibilidad de ejercer la libre elección se sitúa en un 7,0 sobre 10, con un 27% de ciudadanos que la califican de forma sobresaliente.

"En Madrid obtiene un ocho sobre diez, la más alta de España. Además, cerca de la mitad de los madrileños la califica con un sobresaliente", señaló la directora de Opinión de Ipsos, Silvia Bravo.

A la capital le siguen Cantabria (7,3), Navarra (7,2) y País Vasco y Asturias (ambas con un 7,1), mientras que Islas Baleares y Canarias (las dos con un 6,4) presentan las valoraciones más bajas.

Así se recoge en la segunda oleada de un estudio elaborado por Ipsos en 2026 sobre la percepción ciudadana del sistema sanitario público en España. Por niveles asistenciales, la media nacional se mantiene en valores elevados: un 7,8 en la elección de médico de familia, un 7,7 en médico especialista y un 7,8 en hospital.

Las puntuaciones más altas se registran en País Vasco y Cantabria (8,1) y Asturias (8,0) en Atención Primaria; en Cantabria (8,2) y País Vasco (8,0) en especialista, donde Madrid ocupa la tercera posición con un 7,9; y en Madrid, Aragón, País Vasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Asturias y La Rioja (todas con un 7,9) en el ámbito hospitalario.

La valoración del servicio recibido tras ejercer la libre elección también es positiva en los tres niveles: en el conjunto de España, el 26% de quienes se han cambiado de hospital, el 25% de quienes lo han hecho en Atención Primaria y el 21% en especializada califican la experiencia con un 9 o un 10, con solo tres comunidades -Cantabria, País Vasco y Madrid- superando la media nacional en los tres niveles asistenciales.

En el ámbito hospitalario, superan el 30% y encabezan la valoración Cantabria (37%), Aragón (36%), País Vasco y Castilla y León (ambas con un 35%), además de Madrid (32%); Asturias y Navarra (ambas con un 31%) y La Rioja y Andalucía (ambas con un 28%) lo hacen en Atención Primaria, y País Vasco (38%), Baleares (28%) y Galicia y Madrid (ambas con un 27%) en atención especializada.

Conocimiento de la libre elección

El conocimiento sobre la libre elección varía entre comunidades autónomas y según el tipo de atención asistencial, aunque Madrid lidera en los tres niveles. En la Comunidad de Madrid, el 74,5% de los ciudadanos sabe que puede elegir médico de familia dentro del sistema público, 11 puntos más que la media nacional (63,4%), seguida de cerca por Andalucía (71,4%), Asturias (69,3%) y Galicia (68,4%).

La distancia se amplía en el resto de niveles: Madrid alcanza un 51,5% en médico especialista y un 57,1% en atención hospitalaria, prácticamente el doble de la media nacional (28,6% y 28,2%, respectivamente). Le siguen, a gran distancia, Baleares (31,1%) y Cantabria (31%) en especialista, y Andalucía (30,4%) y Baleares (28,6%) en el ámbito hospitalario. Las comunidades con menor grado de conocimiento son Baleares (52,2%), Navarra (53,8%) y Comunidad Valenciana (55,2%) en Atención Primaria, y Aragón, Extremadura y Canarias en los ámbitos de especialista y hospital.

Uso efectivo del derecho

El uso efectivo del derecho es más bajo que su conocimiento, pero con grandes diferencias territoriales. La media nacional se sitúa en un 43,8% en Atención Primaria, un 17,4% en especialista y un 15,7% en hospital.

En médico de familia, La Rioja (49,7%), Andalucía (48,8%) y Madrid (47,5%) son las comunidades con mayor ejercicio, todas por encima de la media nacional, mientras que los porcentajes más bajos corresponden a Extremadura (34%) y Castilla y León (35,6%). En atención especializada Madrid es líder con un 27,9%, seguida de Baleares (24,6%), La Rioja (22,9%) y Galicia (20,8%), frente a Cataluña (9,7%) y Extremadura (10,2%) en la parte baja del ranking.

Es en la atención hospitalaria donde la diferencia resulta más marcada: Madrid alcanza un 31%, catorce puntos por delante de la siguiente comunidad, Cantabria (17%), seguida de Cataluña (16,7%) y Asturias (15,3%), y muy lejos de País Vasco (7,1%) y Aragón (7,8%). Además, es el nivel en el que más crece respecto a la primera edición del estudio, llevada a cabo en junio de 2025, con un avance estadísticamente significativo del 27% al 31%.

Motivos de cambio

En el conjunto de España, el principal motivo para solicitar un cambio de profesional o centro sanitario es la búsqueda de un trato más humano y personalizado, que explica el 40% de los cambios realizados, seguido de la cercanía y facilidad de desplazamiento (28%), la continuidad y confianza en el profesional (21%) y la rapidez en la atención (20%). Esta preferencia por la empatía frente a la agilidad destaca especialmente en La Rioja (51%), Murcia (50%) y Asturias (49%).

Madrid es la comunidad donde menos peso tiene la búsqueda de un trato humano y personalizado como motivo de cambio (33%), mientras que destaca por otorgar una mayor importancia a la rapidez en la atención (30%), diez puntos por encima de la media nacional.

Desde una perspectiva hipotética, los ciudadanos ejercerían la libre elección principalmente por la rapidez en la atención (49%) y el trato humano (48%), seguidos de la continuidad y confianza en el profesional (36%) y la reputación y calidad asistencial (34%). La demanda de agilidad sobresale en La Rioja (58%) y Galicia (57%), mientras que la prioridad por la personalización alcanza su máximo en Cantabria (60%).

Este patrón se mantiene al analizar la prioridad principal a la hora de elegir profesional o centro sanitario, donde el trato humano (22%) y la rapidez (20%) se sitúan como los factores más determinantes a escala nacional, por delante de la reputación y calidad asistencial (17%). Murcia (32%) y Galicia (28%) encabezan la demanda de trato humano, mientras que Extremadura (30%) y Madrid (25%) priorizan la agilidad y la reducción de las listas de espera.

En conjunto, los resultados reflejan que la decisión de cambiar de profesional o centro sanitario combina factores relacionales y operativos, en los que la calidad del trato y la capacidad de respuesta del sistema configuran los principales ejes de la libre elección sanitaria.

Madrid como referente

La Comunidad de Madrid se sitúa como la región donde la libre elección sanitaria presenta un mayor grado de consolidación, con niveles elevados de conocimiento y uso en los distintos niveles asistenciales y las cifras de ejercicio más altas de España en atención especializada (27,9%) y hospitalaria (31%). Los datos confirman que la libre elección forma parte de la experiencia habitual del paciente madrileño y que su ejercicio se vincula tanto a la búsqueda de una atención más personalizada como a la capacidad de respuesta del sistema ante las demoras asistenciales.

Entre quienes ejercen este derecho, los principales motivos de cambio son la búsqueda de una atención más personalizada (32,8%) y una mayor rapidez asistencial y menores listas de espera (29,5%), seguidos de la cercanía (26,8%), la continuidad y confianza en el profesional (22,6%), además de la reputación y calidad asistencial (21,3%). Madrid destaca especialmente por el peso de la rapidez: el 25% de los ciudadanos la sitúa como primera prioridad al elegir un nuevo profesional o centro, cinco puntos por encima de la media nacional.

Las preferencias de los pacientes permiten identificar además los hospitales más demandados del sistema sanitario madrileño. Entre quienes han ejercido su derecho a la libre elección, la Fundación Jiménez Díaz se mantiene como el centro más solicitado, con el 14% de los cambios hospitalarios, seguida del Hospital Universitario Rey Juan Carlos y del Hospital General Universitario Gregorio Marañón (ambos con un 9,3%), además del Hospital Universitario 12 de Octubre (7,2%). En un escenario de cambio futuro, la Fundación Jiménez Díaz vuelve a ocupar la primera posición (11%), seguida del Gregorio Marañón (9,3%), el 12 de Octubre (8,3%) y La Paz (7,2%).

Este estudio se basa en 6.001 entrevistas online a ciudadanos mayores de 18 años usuarios de la sanidad pública, realizadas entre el 18 de junio y el 9 de julio de 2026 en todas las comunidades y ciudades autónomas.

La muestra incluye 1.000 entrevistas en la Comunidad de Madrid, con ponderación demográfica y territorial. Con la ponderación aplicada, la base analítica de Madrid asciende a 1.693 entrevistas. El margen de error es de ±1,39% para el total de la muestra y de ±2,38% para la muestra específica de Madrid, bajo el supuesto de máxima incertidumbre (p=q=0,5) y un nivel de confianza del 95,5%.