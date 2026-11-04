¿Qué es la ortosomnia y el 'sleepmaxxing', y por qué te puede quitar el sueño?

La tendencia, hoy día, de acumular tareas en nuestro día a día, diseñar rutinas perfectas de actividad física, alimentación y descanso, puede provocar el efecto contrario al deseado y terminar en cuadros de estrés, frustración y ansiedad.

De hecho, ya son muchos los expertos, psicólogos y médicos que se han lanzado a denunciar la tiranía a la que a veces nos sometemos para intentar cumplir con unos cánones sociales irreales y que sólo parecen posibles en las redes sociales.

Es lo que está ocurriendo con el sueño y la cultura del descanso perfecto. La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha alertado de que la obsesión por conseguir un descanso perfecto, conocida como ortosomnia, puede provocar el efecto contrario al deseado, al generar ansiedad anticipatoria, impactar en la calidad de vida y, como resultado, producir interferencias en el sueño o insomnio.

La ortosomnia se relaciona con el 'sleepmaxxing', una tendencia surgida en redes sociales que promueve la optimización del sueño mediante rutinas, dispositivos y productos destinados a mejorar el descanso, incluyendo el uso de relojes y anillos para puntuar el descanso, suplementos o cintas para cerrar la boca.

Según los expertos, interesarse por el descanso es positivo, pero cuando pasa a ser una obligación de rendir y producir, implica controlar cada minuto y alcanzar una puntuación y rutinas perfectas, se convierte en un problema.

El sueño no es una ciencia exacta

Otra de las acciones comunes en personas que sufren de ortosomnia tiene que ver con seguir rutinas muy rígidas para conseguir el tiempo de sueño que desean e incluso acostarse mucho antes sin sueño o prolongar el tiempo en la cama, lo que "puede reforzar el insomnio", según los expertos.

No se trata de demonizar esta preocupación por el sueño sino aligerar la obligación y las rutinas adaptándolas a nuestro día a día, e incluso, a la época del año.

La higiene del sueño es mucho más sencilla

La primera norma de esta higiene del sueño podría ser no tener normas estrictas. Una cosa es saber qué nos va bien y qué no, y otra distinta marcarse unas pautas rígidas y demasiado estrictas.

Algunas de las cosas que sabemos que van bien para mejorar nuestra calidad y cantidad de sueño empiezan a primera hora de la mañana con la exposición a los primeros rayos del sol que ayudan al normal funcionamiento de la segregación de neurotransmisores.

Mantener un horario más o menos definido de comidas, sobre todo en las cenas es clave. No siempre es posible, pero cuando lo sea deberíamos cenar dos o tres horas antes del momento de irnos a la cama. En esta última ingesta del día, los alimentos y su cantidad importan, las cenas muy copiosas impiden el descanso pleno. Alimentos ricos en triptófano, un aminoácido precursor de la melatonina, son útiles para preparar el cuerpo.

Otra de las claves es la desconexión digital. Dejar el móvil dos o tres horas antes de irse a dormir sería lo ideal, incluso dejarlo fuera de la habitación es más que recomendable. La temperatura y la luz en el dormitorio son también importantes y saber qué suplementación ayuda a regular la segregación de melatonina en lugar de sólo proporcionárnosla es más que eficiente en este sentido.

Calm Plus Melatonina de MundoNatural cumple la función principal de disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño y ayudar a regular el ciclo de sueño-vigilia (el ritmo circadiano). A diferencia de la mayoría de los suplementos básicos de melatonina que encuentras en el mercado, su gran factor diferencial radica en su tecnología de absorción liposomada. En parafarmaciamundonatural.es tenemos muchos otros consejos y herramientas para conseguir que nada nos quite el sueño.