El dolor en la planta del pie que esconde el síndrome de predislocación

Una molestia punzante, localizada en la parte anterior de la planta, suele encubrir el denominado síndrome de predislocación, una afección degenerativa que incide sobre la articulación del segundo dedo y compromete de forma progresiva su soporte anatómico.

Tal como detalla la podóloga del Hospital Quirónsalud Marbella Natalia Rolando, el principal signo de alarma se manifiesta como una molestia punzante bajo la cabeza del metatarsiano. A diferencia de otros problemas habituales en esa área anatómica —como el neuroma de Morton, que cursa con calambres de origen nervioso y una distribución distinta—, esta lesión deteriora de manera gradual las estructuras de sujeción plantar.

El origen del trastorno reside habitualmente en una combinación de factores mecánicos y anatómicos. La práctica repetida de disciplinas con fuerte impacto, como la carrera continua o el salto, unida a la utilización continuada de calzado con tacón elevado, somete a la zona a una sobrecarga excesiva. Asimismo, singularidades congénitas como poseer un segundo metatarsiano de longitud superior a la media, sufrir de hiperlaxitud en los ligamentos, tener juanetes o padecer enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis reumatoide disparan la propensión a sufrir esta dolencia.

La exploración clínica

Para conseguir una diagnosis precisa resulta imprescindible una exploración clínica pormenorizada. En la consulta podológica se evalúan los ejes óseos, los puntos de presión y el grado de firmeza en el movimiento articular. Esta valoración suele reforzarse con pruebas de diagnóstico por imagen: las radiografías determinan la alineación de las estructuras óseas, al tiempo que la ecografía y la resonancia magnética permiten constatar el estado real de la placa plantar.

La detección en estadios tempranos resulta crucial para evitar consecuencias invalidantes. De no atajarse a tiempo, el fallo biomecánico desemboca en una subluxación o luxación completa que tuerce el dedo de forma permanente. Para contener su evolución, el abordaje inicial apuesta por un tratamiento conservador enfocado en el rediseño del apoyo mediante plantillas personalizadas y la adecuación de la actividad física. Si estas medidas no frenan el avance o el daño ya es estructural, los especialistas deberán recurrir a la intervención quirúrgica con el fin de reconstruir la estabilidad y evitar deformidades irreversibles.