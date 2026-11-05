El terror de los cementerios: el mosquito tigre invade los camposantos y activa la preocupación sanitaria

Los cementerios se han convertido en uno de los principales focos de cría y propagación del mosquito tigre, según han advertido con urgencia diversas autoridades de salud pública.

La reciente y masiva afluencia de visitantes por el Día de Todos los Santos ha dejado miles de floreros, macetas y recipientes con agua estancada expuestos al sol, creando el ecosistema de reproducción perfecto para esta agresiva especie invasora.

El mosquito tigre, originario de Asia, destaca por su agresividad, su capacidad para criar en entornos urbanos y por ser un vector potencial de diversas enfermedades víricas. Es un mosquito pequeño (entre 5 y 10 mm) de color negro con características manchas y líneas blancas en el abdomen y las patas. Su rasgo más distintivo es una línea blanca brillante que le recorre longitudinalmente la cabeza y el tórax. A diferencia del mosquito común, el mosquito tigre vuela a baja altura (habitualmente picando en las piernas) y tiene un radio de acción corto, desplazándose apenas a unos cientos de metros de su lugar de cría.

Solo las hembras pican, ya que necesitan las proteínas de la sangre para el desarrollo de los huevos. Sus picaduras suelen ser persistentes, múltiples y bastante dolorosas, generando una fuerte reacción alérgica con picor e hinchazón en muchas personas. Las hembras no ponen los huevos directamente en grandes masas de agua, sino en las paredes de pequeños recipientes que acumulan agua estancada (platos de macetas, cubos, juguetes olvidados en el jardín, jofainas o sumideros).

Los pasillos de los camposantos reúnen las condiciones ideales para su colonización tanto por floreros y jardineras, ya que el agua estancada de los ramos naturales sirve de incubadora biológica, como por los platos de macetas -microdepósitos que retienen la humedad de manera prolongada-, y también por los objetos ornamentales que recogen el agua de lluvia o riego y quedan olvidados boca arriba.

La gran diferencia del mosquito tigre con el mosquito común es que esta especie invasora pica de día y de forma reiterada, generando ronchas sumamente dolorosas y reacciones alérgicas intensas en los operarios y visitantes de los cementerios.

Alertas autonómicas y riesgo epidemiológico

Regiones como Galicia, donde el insecto fue detectado por primera vez en 2023 en la provincia de Pontevedra, han activado campañas especiales a través de la Consellería de Sanidade de la Xunta debido a la rápida expansión detectada en los últimos meses. Aunque por el momento no se han registrado casos autóctonos, la preocupación radica en que el mosquito tigre es un vector potencial para la transmisión de enfermedades graves como el dengue, el Zika y el chikungunya. Dos de cada tres personas en España ya habitan en municipios expuestos a este insecto.

Frente a esta situación, numerosos ayuntamientos han desplegado jornadas intensivas de fumigación y aplicación de larvicidas biológicos en sumideros y fuentes dentro de los recintos de los camposantos para frenar el ciclo biológico antes de la etapa adulta de la plaga.

Las autoridades sanitarias insisten en que la fumigación no es suficiente si no se eliminan los puntos de reproducción. Para colaborar en el control biológico en los cementerios, se insta a los ciudadanos a adoptar las siguientes medidas: Eliminar el agua libre, sustituyendo por completo el agua de los floreros tradicionales por arena húmeda, esponjas empapables, espumas florales o geles hidropónicos que retengan el agua sin dejar láminas líquidas expuestas, perforar recipientes, taladrando o rompiendo la base de los maceteros fijos para asegurar el drenaje inmediato y evitar acumulaciones, rellenar con arena seca los platos situados debajo de las macetas, asegurarse de vaciar y colocar boca abajo cualquier jarrón o vaso que no esté en uso y optar por elementos ornamentales que no requieran mantenimiento hídrico.