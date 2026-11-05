Los fármacos contra la obesidad abren la puerta a combatir adicciones y dolencias neurológicas

La revolución médica iniciada por los análogos del péptido similar al glucagón-1 (GLP-1) ha trascendido el control glucémico y metabólico. Lo que comenzó hace dos décadas como una herramienta contra la diabetes tipo 2 se ha consolidado en los últimos años como una alternativa de referencia para el sobrepeso, abriendo ahora un prometedor horizonte frente a patologías neurodegenerativas, trastornos psiquiátricos y diversas dependencias. Así lo recoge un volumen monográfico publicado este jueves por la revista Science, donde se evalúa el impacto terapéutico multifactorial de estas moléculas y las complejidades inherentes a su empleo continuado.

Diversas revisiones científicas analizan cómo estos compuestos no solo favorecen la reducción de peso mediante la regulación del apetito, sino que parecen intervenir de forma directa en los circuitos cerebrales vinculados a la recompensa. Investigadores del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas de EEUU destacan que existen indicios crecientes de su eficacia para aminorar el deseo compulsivo hacia sustancias como el alcohol, la nicotina o los opioides. Este mecanismo sugiere una interacción profunda entre los sistemas metabólico, neuroquímico e inflamatorio, ampliando la perspectiva médica sobre el tratamiento de las adicciones más allá del enfoque conductual tradicional.

Pese a las expectativas generadas, la comunidad científica subraya que el conocimiento sobre estos fármacos dista de ser completo. Expertos de los Institutos Nacionales de Salud de EEUU advierten de que "aún quedan muchas incógnitas por resolver", en particular sobre la respuesta biológica del tejido graso y la relación con la prevención oncológica, donde la evidencia empírica resulta insuficiente. Asimismo, el investigador Matthias Blüher, de la Universidad de Leipzig, señala que la terapia presenta limitaciones clínicas evidentes, entre las que figuran los trastornos gastrointestinales, la pérdida de masa muscular y el rápido efecto rebote tras interrumpir las dosis prescritas.

El debate científico confluye asimismo con el plano económico y de disponibilidad. En un contexto global donde la obesidad afecta a 1.000 millones de individuos y la diabetes a otros 500 millones, el acceso a estos tratamientos sigue concentrado en los países de mayores ingresos debido a su coste. Investigadores de la Escuela de Londres de Ciencia Política y Económica y de la Universidad Brown apuntan a que la vigencia de las patentes y las exclusividades regulatorias retrasarán la entrada de alternativas genéricas en Europa occidental al menos hasta el periodo 2031-2032, lo que sitúa la ampliación del suministro en el centro de los retos del sector.