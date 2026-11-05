MIR Asturias lanza su método de alto rendimiento para el examen EIR

MIR Asturias, el histórico centro de formación sanitaria de alto rendimiento, amplía su oferta para los futuros profesionales del sector salud con la incorporación de un nuevo programa de preparación especializada dirigido a estudiantes de Enfermería que se presentan al examen EIR (Enfermero Interno Residente).

Según informó, con este lanzamiento, MIR Asturias lleva al ámbito de Enfermería el método consolidado durante casi 40 años en la preparación del MIR, adaptándolo a las necesidades de un colectivo que debe compaginar el estudio con los turnos, la falta de tiempo y la carga asistencial. El curso EIR de 11 meses de MIR Asturias se impartirá en modalidad online a partir de 2027.

Señaló que el nuevo programa EIR de MIR Asturias parte de los pilares de una metodología propia en la que llevan casi cuatro décadas confiando los futuros profesionales de la salud, para crear un programa para la preparación del EIR creado por y para profesionales de la enfermería. Se trata de un modelo con una planificación por fases que organiza el estudio y ayuda a priorizar los contenidos en cada momento de la preparación. Los manuales y materiales elaborados por especialistas sirven de apoyo a este itinerario, para que el alumno avance con objetivos definidos y aproveche mejor su tiempo.

"Preparar el EIR exige constancia, pero también una organización que tenga en cuenta la realidad de quienes trabajan en el ámbito asistencial. Queremos que cada estudiante sepa dónde concentrar sus esfuerzos y se sienta acompañado durante la preparación, incluso cuando dispone de poco tiempo para estudiar", señaló Julia Yusto, coordinadora académica del curso EIR en MIR Asturias. Esta metodología combina clases impartidas por docentes especializados, simulacros semanales y sesiones de corrección para entrenar de forma progresiva, tutores especializados con un ratio reducido de alumnos y apoyo de su equipo psicológico.

El campus virtual de MIR Asturias, Campus One, permite analizar la evolución de cada estudiante, identificar áreas de mejora y orientar el esfuerzo hacia los contenidos que requieren mayor atención. En el diseño y seguimiento académico del programa participa un comité de expertos en Enfermería, liderado por Julia Yusto, que aportará una visión profesional actualizada y alineada con la realidad profesional y asistencial del sector.

"Con el lanzamiento del programa EIR damos un paso natural en nuestra trayectoria. Llevamos al ámbito de la Enfermería la misma experiencia, metodología y herramientas que durante casi 40 años nos han convertido en referentes en la preparación del MIR. Nuestro objetivo es que los profesionales y estudiantes de Enfermería cuenten, desde el primer día, con un método de alto rendimiento pensado específicamente para las particularidades de su examen", ha añadido Marta Novo, directora de MIR Asturias.

El curso EIR de 11 meses, que comenzará su andadura en 2027, se impartirá en modalidad online y está pensado para facilitar la preparación a estudiantes y profesionales de Enfermería con diferentes ritmos y disponibilidades.

Este programa se complementa con un acompañamiento posterior al examen. MIR Asturias ofrece a los estudiantes una previsión de resultado basada en algoritmos y en un modelo académico desarrollado y perfeccionado a lo largo de los años. El centro de formación sanitaria de alto rendimiento también organiza jornadas de asesoramiento tras la prueba para ayudar a los alumnos en la elección de su plaza, acompañándolos hasta el final del proceso.

Durante casi 40 años, MIR Asturias ha acompañado a más de 70.000 profesionales sanitarios en su preparación para el MIR, con alumnos procedentes de toda España y de hasta 56 países, consolidando un modelo formativo que se desarrolla tanto en modalidad online como presencial en sus sedes de Oviedo, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago y Bilbao. A estos centros se les han unido recientemente Málaga, Córdoba y Zaragoza, y próximamente Granada. Destacó que en 2026 sus alumnos han ocupado más de una cuarta parte de los 1.000 primeros puestos del examen y un 30% de los 100 primeros. Además, por sexto año consecutivo han duplicado sus probabilidades de situarse entre los 3.000 primeros clasificados.