¿Por qué son los pulmones el órgano que más sufre en otoño?

La bajada de temperaturas, la humedad y el pasar más tiempo en espacios cerrados disparan las infecciones virales y bacterianas. Órganos como la faringe, los bronquios y los pulmones sufren afecciones comunes como el resfriado, la gripe, la bronquitis, el asma y la neumonía.

De hecho, según los datos históricos de altas hospitalarias del Instituto Nacional de Estadística (INE) y registros sanitarios, las enfermedades del sistema respiratorio son una de las principales causas de ingreso no programado (urgente) en España, sumando cientos de miles de hospitalizaciones anuales que se concentran precisamente a partir del otoño.

Además, el inicio del otoño suele provocar repuntes muy marcados en las consultas de urgencias por crisis agudas de asma, debido a la combinación de alérgenos estacionales (como los ácaros por la humedad) y los primeros virus respiratorios. La afección es vertical y afecta a todas las edades con especial mención a la población pediátrica. Los datos así lo muestran: el 20% de las visitas anuales a las urgencias de pediatría están motivadas principalmente por bronquiolitis (causadas por el virus respiratorio sincitial o VRS), catarros y laringitis.

La estrategia más eficaz empieza en tu cocina

La pregunta que podemos hacernos es: ¿podemos prevenirlo? ¿Podemos diseñar alguna estrategia nutricional para ayudar a nuestras defensas del sistema respiratorio?

La alimentación juega un papel fundamental en el cuidado de las vías respiratorias. Ciertos nutrientes protegen los tejidos pulmonares y reducen la inflamación, mientras que otros compuestos alimentarios pueden estimular la producción de moco o aumentar la respuesta histamínica, volviendo las secreciones más espesas.

El mayor de los aliados que podemos incorporar a nuestra dieta son los alimentos ricos en vitamina C que no sólo previene infecciones respiratorias, sino que además actúa como descongestivo y acelera la regeneración de los tejidos. Para ayudar a disminuir la inflamación un aporte diario de ácidos grasos de la serie de omega-3 funciona como un gran asistente sobre todo en casos de asma y EPOC. Por último, existe una serie de alimentos típicos de la dieta mediterránea que nos ayudarán a fluidificar el moco y ayudar a su expulsión. Hablamos del ajo, la cebolla o el rábano picante.

Si padecemos de asma o somos propensos a padecer enfermedades respiratorias, hay ciertos alimentos que tenemos que restringir o no abusar de ellos. Los primeros de la lista serían los lácteos.

Aunque no crean moco desde cero, las proteínas lácteas pueden unirse a la saliva, haciendo que la mucosidad de la garganta se sienta notablemente más espesa y difícil de tragar.

El exceso de sal también puede funcionar como un elemento de inflamación, lo mismo que las bebidas alcohólicas y azucaradas o los ultraprocesados, que alteran la flora intestinal al tiempo que favorecen la inflamación del sistema respiratorio.

Suplementos que pueden ser uno más en tu dieta

Cuando existe déficit en nuestra dieta o nuestra situación es demasiado intensa y necesitamos un apoyo, la suplementación puede ser también un aliado. El suplemento Neumosan de MundoNatural está diseñado específicamente como un soporte fitoterapéutico para potenciar las defensas y actuar como mucolítico y expectorante natural. Su formulación combina vitaminas clave con extractos herbáceos concentrados que imitan y potencian los efectos de los "alimentos escudo", ayudando a contrarrestar la acumulación o el espesamiento del moco que causan los alimentos inflamatorios.

Contiene aceites esenciales (como el eucaliptol y el timol) que actúan directamente abriendo las vías respiratorias, disolviendo las flemas pegajosas y actuando como antisépticos naturales frente a patógenos atrapados en el moco. Es extremadamente rico en mucílagos (un tipo de fibra soluble gelatinosa) que recubre, suaviza y calma las mucosas irritadas, disminuyendo el reflejo de la tos seca o dolorosa. Además, Neumosan está reforzado con vitamina C que aporta una acción antioxidante celular necesaria para