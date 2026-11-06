La vitamina que está detrás del sangrado de encías

El sangrado de encías es una de las señales de alarma más comunes en la salud bucodental, afectando a gran parte de la población mundial. Aunque habitualmente se atribuye de forma exclusiva a una higiene oral deficiente, la evidencia científica reciente demuestra que este síntoma puede ser el reflejo de una carencia nutricional subyacente, específicamente de vitamina C.

Pese a ser unas grandes desconocidas, las enfermedades periodontales y gingivales afectan en algún momento a más del 80% de los adultos a nivel mundial. A menudo se normaliza el sangrado durante el cepillado o el uso del hilo dental, lo que retrasa un diagnóstico oportuno.

Las causas son varias: desde la acumulación de placa bacteriana que provoca la irritación en el tejido gingival, los cambios hormonales, el uso de anticoagulantes e incluso la falta de determinados micronutrientes.

El error principal, no darle importancia

Ignorar el sangrado de las encías puede acarrear graves consecuencias tanto a nivel local como general. La periodontitis es una de ellas y supone la destrucción progresiva del hueso y los tejidos de soporte del diente, provocando movilidad y pérdida dental. Además, estudios de la Universidad de Washington sugieren que el sangrado gingival persistente puede ser un indicador de fragilidad capilar generalizada, asociándose a un mayor riesgo de complicaciones en órganos como el cerebro, el corazón y los riñones.

La gran desconocida y aliada de las encías

Históricamente, el sangrado gingival severo se asociaba al escorbuto, es decir, una carencia de vitamina C en el organismo. Cada vez son más los estudios que revelan cómo los bajos niveles de esta vitamina están directamente relacionados con una mayor tendencia al sangrado de encías. No podemos perder de vista que la vitamina C es un cofactor indispensable para producir colágeno, la proteína estructural que mantiene firmes, elásticas y resistentes las encías. Sin suficiente vitamina C, los microvasos sanguíneos de la boca se vuelven extremadamente frágiles, rompiéndose ante estímulos mínimos como el cepillado o de forma espontánea.

Así, si el dentista descarta una higiene deficiente como la causa del sangrado, es fundamental revisar la dieta. Incrementar los niveles plasmáticos de vitamina C ayuda a mitigar la hemorragia.

La forma más eficaz de recuperar los niveles de vitamina C

El ser humano y el cerdo son los dos únicos animales que no producen vitamina C y, por lo tanto, deben garantizarla en la dieta. Frutas como los cítricos, el kiwi, verduras frescas como el brócoli o los pimientos son grandes portadores de este nutriente indispensable para el organismo. Pero los problemas en la absorción complican la recuperación rápida de la citada vitamina. Por eso, en los casos más acusados, o como medida preventiva la suplementación se vuelve indispensable. El problema, de nuevo, reside en las dificultades de absorción de la vitamina C.

Incorporar un suplemento especializado como Vitanano C 1062 de MundoNatural actúa como un acelerador y optimizador en la recuperación de los tejidos de soporte dental.

Cuando existe un problema de sangrado de encías vinculado a una deficiencia de vitamina C, el organismo necesita reponer este nutriente a nivel celular para reactivar la síntesis de colágeno y frenar la fragilidad microvascular. Es aquí donde la formulación de este producto marca la diferencia.

Vitanano C 1062 estimula la producción de colágeno devolviendo la firmeza, elasticidad y resistencia a los tejidos gingivales inflamados; fortalece los capilares y es un potente antioxidante e inmunitario local.

La principal ventaja de Vitanano C 1062 radica en su tecnología de encapsulación liposomal que garantiza prácticamente la absorción del 100 por 100. Los suplementos tradicionales de vitamina C (como el ácido ascórbico puro en pastillas efervescentes o comprimidos simples) se enfrentan a serias barreras biológicas que este formato logra superar.