Muere una mujer en Córdoba y se elevan a seis las víctimas del virus del Nilo en Andalucía

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado el fallecimiento por fiebre del Nilo Occidental (FNO) de una mujer de 88 años vecina del municipio cordobés de La Rambla. La paciente, que presentaba patologías previas de consideración, permanecía ingresada desde el pasado 17 de octubre en el Hospital de Montilla, donde los facultativos diagnosticaron un cuadro neuroinvasivo provocado por la infección.

La Secretaría General de Salud Pública y Promoción de la Salud había decretado previamente la situación de alerta en la localidad tras constatar la circulación del patógeno en las capturas del trampeo vectorial sistemático. El dispositivo de intervención municipal se prolongó hasta el pasado 31 de octubre, momento en el que se procedió a la confirmación serológica definitiva del caso.

Con este desenlace clínico, la comunidad autónoma eleva a seis las víctimas mortales registradas durante la actual temporada estival y otoñal. Los precedentes corresponden íntegramente a personas de avanzada edad vinculadas a la provincia de Sevilla —con casos detectados en Dos Hermanas, Utrera, Tomares con exposición en Huelva, La Puebla del Río y Aznalcázar—, lo que evidencia la vulnerabilidad de este colectivo ante las complicaciones neurológicas derivadas de la picadura.

En el cómputo global del año, las autoridades sanitarias andaluzas han detectado 80 casos en humanos, clasificando 43 de ellos como procesos leves y 37 de evolución grave. De estos últimos, un total de 41 pacientes requirieron ingreso hospitalario, manteniéndose todavía tres de ellos bajo vigilancia médica intensiva en centros hospitalarios de la región tras realizarse cerca de un millar de pruebas específicas de cribado biológico.

Pese a que el intervalo climatológico de mayor riesgo e intensidad biológica se dio por concluido el 31 de octubre por el descenso térmico, el plan autonómico mantiene su vigilancia entomológica activa durante todo el año. La Administración insiste en la responsabilidad compartida de ayuntamientos y ciudadanos para eliminar acumulaciones de aguas estancadas en imbornales y propiedades privadas antes de la próxima primavera.