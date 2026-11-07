Andrés Losada, psicólogo: "La culpa es una emoción con una fuerza enorme en las personas que cuidan"

La culpa pesa sobre muchas personas que cuidan de un familiar dependiente y afecta tanto a su salud como a la atención que prestan. Así lo explicó Andrés Losada, catedrático de Psicología, en el programa En Casa de Herrero, de esRadio.

La culpa influye en la salud y el estado de ánimo del cuidador y repercute inevitablemente en la calidad de atención al dependiente. La pieza recogió también el testimonio de Ana López.

Más de 104.000 cuidadores reconocidos

En España hay oficialmente más de 104.000 cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, el 87 % de ellos mujeres, y la gran mayoría de ellas supera los 50 años. Herrero añadió que el número real de familiares que cuidan de sus seres queridos es mucho mayor y que en España se estima que hay 800.000 personas con demencia y todas ellas necesitan a alguien que les cuide muy cerca.

Según explicaron en esRadio, el cuidado se trata de una tarea que desgasta y que exige formación. Por ello, existen los talleres de la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa, donde les enseñan a cuidar sin descuidarse.

Una madre con demencia y un marido con movilidad reducida

En el caso de Ana López —una madrileña de 63 años que en poco tiempo vio cómo tenía que ocuparse de su madre con demencia y de su marido con una discapacidad física— las dos situaciones llegaron casi a la vez. "Mi marido y mi madre han ido casi en paralelo", explicó. Sobre su marido, Javier, precisó que "la discapacidad que tiene es de movilidad. Todavía podemos hablar, podemos salir, podemos ver películas".

Lo primero que hizo fue informarse. "Yo lo primero que hice cuando vi que todo esto me arrollaba fue empezar a enterarme de qué teníamos entre manos", recordó.

Una vida que gira alrededor de los cuidados

Según relató López Lobo, a partir de ese momento la vida de Ana pasó a girar alrededor de los cuidados, ocupando prácticamente todos los rincones de su existencia. Fue dejando poco a poco su trabajo al frente de un taller de costura, un oficio que le gustaba, hasta que al final acabó cerrando. El desgaste llegó también a su vida personal: salía cada vez menos con sus amigos y la relación con parte de su familia quedó tocada.

La atención a su madre exige presencia constante. "Nos distribuimos el cuidado entre dos de mis hermanas, las cuidadoras y yo, porque claro, no puede estar sola ni un minuto en todo el día", explicó Ana.

Según dijo, se sentía desbordada en un pozo sin fondo y no sabía a quién pedir ayuda hasta que decidió contactar con la Escuela de Cuidadores de la Fundación La Caixa, una iniciativa que nació en 2018 para ofrecer acompañamiento y guía a personas que se encuentran en una situación de cuidados de un familiar.

El peso de la culpa

La historia de Ana es la de muchos cuidadores que a veces se sienten solos, atenazados por la responsabilidad y la culpa. Losada describió cómo funciona ese mecanismo: "La culpa es una emoción con una fuerza enorme en las personas que cuidan que les llevan a cada vez querer hacer las cosas de una manera más perfecta, de una manera más rígida". Esa exigencia, añadió, "les somete a muchísima presión".

El catedrático explicó que el problema se retroalimenta. "Y al final esa culpa lleva a un proceso que les lleva cada vez a estar más dedicados al cuidado y, por lo tanto, con menos probabilidad de pedir ayuda y quizá de favorecerse de realizar actividades que les pueden venir bien en términos de, por ejemplo, establecer contactos con otras personas", señaló.

Aceptar sin quedarse parado

Losada, que colabora también con el programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, reconoce que esta situación afecta a las mujeres y apuesta por la terapia de aceptación y compromiso. Según se explicó en el reportaje, esa terapia consiste en aceptar una realidad, que la vida no siempre es fácil, que a veces viene acompañada de sufrimiento, pero que no hay que rendirse y quedarse parado.

El catedrático recomienda responder a esos retos sin descuidar otras tareas importantes como el autocuidado, las amistades, la actividad física, el ocio o el desarrollo personal.

Relativizar y priorizar

Ana López asegura haber aplicado algo parecido. En los talleres, gratuitos, donde contacta con profesionales y otras personas en su misma situación, Ana ha aprendido dos cosas muy importantes, ha aprendido a relativizar y a priorizar.

"Relativizar las cosas, que no hay que ir como pollo sin cabeza", resumió. Y añadió: "Es que yo iba como pollo sin cabeza literalmente […] y eso es una ansiedad terrible, no quiero ser superhéroe".

Explicó que ahora distingue lo que hace falta de verdad y lo que es importante. Eso incluye volver a ver a sus amigos, siempre que su madre y su marido estén atendidos: "Si hay que salir con los amigos a tomar unas cañas un viernes por la tarde, nos vamos. Que está la casa no sé cómo, que falta no sé qué, Dios dirá".