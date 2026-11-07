La trampa de la testosterona en los gimnasios: riesgos, mitos y el "viaje sin retorno" para ganar músculo

El consumo de testosterona y anabolizantes entre los jóvenes se ha convertido en una auténtica epidemia. Así lo advirtió Pablo Fernández Collazo, miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), durante su intervención en el programa En Casa de Herrero (esRadio), dirigido por Luis Herrero.

Ante la pregunta inicial de si es positivo acudir a un gimnasio con el propósito de muscularse rápidamente comprando testosterona, el especialista separó ambos conceptos: mientras que el ejercicio y el deporte son siempre beneficiosos, hacerlo recurriendo a esta hormona "tiene muchísimos riesgos para la salud".

El espejo de las redes y el culturismo

Previamente, el programa emitió un reportaje de la redactora Angels Hernández que alertaba de que el interés por aumentar los niveles hormonales surge a menudo antes de la mayoría de edad. En la pieza intervino Enrique Ruiz Zábal, vinculado al culturismo y dueño de The Gym (el gimnasio más antiguo de Madrid), quien defendió la disciplina deportiva y señaló el verdadero problema: "Lo que es malo es lo que se quiere hacer que te ponga más fuerte, que es la medicación".

¿Por qué se ha disparado su consumo si sus peligros son conocidos? Para Fernández Collazo, el culpable está claro: "Desde las redes se nos está vendiendo una idea, desde las redes y desde lo que es el culturismo en sí".

El endocrino señaló que la mayoría de los culturistas profesionales utilizan estas sustancias —a menudo de forma velada— para alcanzar físicos inalcanzables de manera natural. Quienes los observan asumen erróneamente que pueden lograr el mismo cuerpo (ignorando el enorme esfuerzo físico que hay detrás) y terminan aceptando los riesgos: "En consulta oímos a pacientes que dicen: 'Bueno, pues moriré antes por esto y lo acepto'".

Ante la reflexión de Luis Herrero sobre la pasividad de los gimnasios que hacen negocio guardando silencio, Fernández Collazo fue tajante: "Hay mucha gente haciendo negocio con esto. Es una verdadera epidemia y cada vez lo estamos viendo más".

De la alopecia a la muerte súbita

Al ser consultado por la consecuencia más grave, el especialista de la SEEN fue directo: el incremento del riesgo de muerte súbita. No es la más habitual en el día a día —donde predominan efectos estéticos y molestos como la alopecia o un aumento severo del acné—, pero sí la más peligrosa. Sin embargo, hay otra consecuencia a largo plazo que le preocupa especialmente a los médicos.

Un "viaje de ida" para el organismo

Fernández Collazo calificó estos tratamientos caseros como un viaje sin retorno. En la mayoría de los casos, el cuerpo pierde la capacidad de producir andrógenos por sí mismo, lo que obliga al usuario a depender de la medicación durante décadas: "Estaremos con 70 años teniendo que utilizar una testosterona, en el mejor de los casos, farmacológica, simplemente para mantener lo que necesita esta persona".

A nivel psicológico y emocional, la testosterona tampoco pasa desapercibida. Preguntado por la irritabilidad o la ansiedad, el endocrino confirmó que dosis muy altas alteran el estado de ánimo, desatando irascibilidad, agresividad y un exceso de competitividad. Matizó, no obstante, que varía según el paciente, motivo por el cual los médicos supervisan de cerca la salud mental cuando prescriben dosis clínicas.

Impacto directo en la vida sexual

Por su parte, la redactora Lorena López planteó si este consumo descontrolado afecta al rendimiento sexual, derribando el mito de que lo potencia. El endocrino lo situó como uno de los principales problemas: el consumidor habitual a ciertas dosis se arriesga fuertemente a sufrir disfunciones, siendo común que terminen recurriendo a fármacos para las erecciones.

El especialista detalló el ciclo habitual: los usuarios consumen el producto durante un tiempo y luego paran para intentar recuperar su eje hormonal. En esas pausas, al tener el organismo los niveles bajo mínimos mientras intenta reactivarse, se disparan los problemas sexuales. A esto se añade un factor psicológico: el miedo y la frustración se convierten en "el caldo de cultivo perfecto", especialmente en jóvenes de 20 o 30 años, para cronificar el problema.