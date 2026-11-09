El psicólogo Antoni Bolinches pasó el 4 de noviembre de 2026 por Kilómetro Cero, el programa de Jaume Segalés en esRadio, para hablar de su último libro. Junto a Álex Rovira y Francesc Miralles, Bolinches reúne en él las reflexiones de un exitoso podcast sobre la felicidad, también la autoestima y el crecimiento personal. El título es Ojalá lo hubiera sabido antes: Las claves para mejorar tu vida, y la editorial, Kairós.

La copresentadora Lucía Prieto explicó que la obra combina la experiencia clínica de Antoni Bolinches, que acumula casi cinco décadas de trayectoria, con las reflexiones de Álex Rovira sobre liderazgo personal, buena suerte y transformación de la adversidad. Miralles aporta historias, filosofía práctica y referencias culturales.

Trío de estrellas

Segalés comparó al trío con una delantera de estrellas, pero Bolinches rebajó su papel. Siguiendo la analogía futbolística, dijo que sus compañeros son el Barça y el Madrid y que él es un jugador de Segunda División. Explicó que lo incluyeron porque ellos son los dos máximos vendedores de libros de autoayuda en lengua castellana, y añadió con humor que han tenido una deferencia con el "anciano" que es él.

Según contó, se habla de aspectos que ha trabajado cada autor por separado: hay capítulos sobre el ikigai de Francesc, se habla de la buena suerte del Álex y se habla de El secreto de la autoestima, el libro más vendido de Bolinches. Bolinches recordó también que La buena suerte fue el gran bestseller de Álex Rovira. Cuando el presentador le propuso ser el Lamine Yamal del grupo, el psicólogo aceptó a medias: "Ponme el abuelo de Lamine Yamal".

¿Tropezamos dos veces con la misma piedra?

Segalés le planteó la pregunta que da sentido al título. Recordó que se dice que el hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra y le preguntó si, aun sabiéndolo antes, habríamos cometido los mismos errores. Bolinches contestó que "la respuesta es sí y no".

La diferencia, según explicó, está en el aprendizaje. "Si aprendemos de lo que nos ocurre, entonces no tropezamos en la segunda piedra o si tropezamos en la segunda, ya no tropezamos en la tercera", señaló. El escenario contrario lo describió así: "En cambio, si no aprendemos de lo que nos ocurre, seguiremos tropezando toda la vida y llegará un día que metafóricamente ya no tropezaremos porque ya no nos levantaremos".

A partir de ahí formuló la distinción central de su intervención: "Mi definición de la madurez es malos momentos bien asimilados, mi definición de la neurosis es malos momentos mal asimilados".

La mayor libertad y la mayor responsabilidad

Lucía Prieto sacó a relucir una de las ideas del libro, la de que la mayor de nuestras libertades es cómo reaccionamos ante lo que nos sucede. Bolinches amplió el alcance de esa frase. Según explicó, la manera de reaccionar "no solo es la mayor de nuestras libertades, sino que es la mayor de nuestras responsabilidades y la mayor vía de mejoramiento personal".

Y volvió sobre su definición para fijarla: "Repito, la madurez no son más que malos momentos bien asimilados".

Un libro que no acaba en el libro

La presentadora destacó la estructura de la obra. Según describió, cada capítulo está complementado con aforismos, el llamado botiquín, las recomendaciones incluso de cine sobre el asunto tratado, hasta ejercicios prácticos.

Bolinches lo resumió con otra fórmula: "El libro no acaba con el libro, sino que te indica otros libros, te indica películas relacionadas y te indica músicas que pueden tener que ver". Dedicó un apunte a la música, que a su juicio va directamente a la sensibilidad. "Hay cosas que no entendemos a través de las palabras, pero que podemos canalizar incluso generar catarsis a través de la música, de hecho hay una metodología terapéutica que es la musicoterapia", añadió.

La mano de cuatro dedos

La última parte de la conversación giró en torno a la autoestima, el tema de su libro más conocido. Bolinches recordó que en El secreto de la autoestima sostiene que "lo que llamamos autoestima es un reduccionismo que no ayuda a entender por qué las personas podemos ser seguras en unos aspectos e inseguras en otras". Según explicó, antes de escribirlo la mayoría de personas asimilaban el concepto de autoestima con el de seguridad.

Para explicarlo usó una imagen: "La seguridad sería como una mano de cuatro dedos, por cada uno de los dedos nos entra o se nos va la seguridad y por la palma de la mano todos los dedos interactúan con todos". Los cuatro dedos son autoestima, autoimagen, autoconcepto y competencia sexual.

La autoestima, según su definición, "es lo que yo me quiero y depende de cómo me he sentido querido en la infancia más los refuerzos posteriores que recibo por vía afectiva, amorosa y amical". La autoimagen es "lo que yo me gusto y por tanto el atractivo físico, pero no solo el atractivo físico, sino la dictadura de la edad". A su juicio, las mujeres, sometidas a una dictadura psicoestética, tienen más problemas con la autoimagen, mientras que los hombres con la cultura del éxito tienen más problemas en el tema relacionados con el autoconcepto.

El autoconcepto, que Bolinches presentó como "mi aportación a las teorías de la seguridad", es lo que uno se valora, y depende "de mis valores autodetectados: intelectivos, caracteriales y de personalidad". Para el psicólogo, ese tercer dedo es el que permite compensar el paso del tiempo. "Porque el gran problema es que la autoimagen con los años todos bajamos. Entonces, solo podremos mantener una seguridad si subimos en los otros parámetros".