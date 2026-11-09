ClaraSalud, la app para evitar el autodiagnóstico digital en internet

Buscar síntomas en internet sin ningún tipo de filtro puede provocar ansiedad, nerviosismo y diagnósticos equivocados. Para hacer frente a este problema nace ClaraSalud, una iniciativa impulsada por David Herance García, enfermero y emprendedor, que ofrece orientación sanitaria a través de una conversación basada en información validada.

El proyecto se dio a conocer el sábado en el programa de La Trinchera de Llamas, el programa de Manuel Llamas en esRadio. En el encuentro también participaron Elena Calvo y Laura Vallés, cofundadoras de Ele Biotech.

Herance explicó que compagina su trabajo como enfermero con el desarrollo de su empresa, una iniciativa que pretende trasladar la orientación sanitaria más allá de las consultas tradicionales. La idea parte de una situación que observa habitualmente en su profesión: pacientes que acuden a los servicios sanitarios después de haber buscado información sobre sus síntomas en internet y que, en muchas ocasiones, llegan preocupados por las posibles enfermedades que han encontrado.

ClaraSalud frente a los riesgos de buscar síntomas en internet

El fundador de ClaraSalud explicó que el proyecto surge de la necesidad de ofrecer acompañamiento sanitario cuando una persona tiene dudas sobre un síntoma. Según señaló, actualmente ese primer contacto con la información médica se produce en una especie de "barra libre" de búsquedas en internet, sin filtros ni límites, que "te puede llevar a autodiagnóstico digital, te puede llevar a ansiedad y nerviosismo".

Frente a este problema, la herramienta propone una orientación sanitaria mediante una conversación que establece límites y ofrece acompañamiento durante la búsqueda de información. Herance la describió como una solución que permite contar con "como una enfermera detrás de ti", ayudando al usuario a resolver sus dudas.

Durante la entrevista, Manuel Llamas comparó esta propuesta con las aplicaciones de entrenamiento personal que muchos usuarios utilizan para practicar deporte, aunque trasladada al ámbito de la salud. El enfermero coincidió con la comparación: "Sí, eso es".

El autodiagnóstico digital, una preocupación en las consultas

La experiencia profesional de Herance fue el punto de partida de ClaraSalud. El enfermero explicó que la iniciativa nació al observar algunas de las dificultades del sistema sanitario, entre ellas la saturación de los servicios y la llegada de pacientes "nerviosos, ansiosos, con un diagnóstico digital".

A esta realidad se unieron su interés por la tecnología y su voluntad de ampliar el alcance de su trabajo como enfermero. Según explicó, también influyeron su "afición a la tecnología y de querer expandir lo que hago en el día a día, pero en una forma de emprendimiento".

Ángel Niño puso como ejemplo los resultados que puede ofrecer un buscador cuando alguien consulta por un dolor de cabeza. Según relató, entre las posibles causas aparecía en último lugar la posibilidad de que "eh puede ser cáncer". Una situación que, a su juicio, demuestra cómo una búsqueda sin orientación puede aumentar la preocupación del paciente. Por eso, consideró que una herramienta como ClaraSalud "baja también en este caso la ansiedad del paciente".

Inteligencia artificial con protocolos y guías clínicas

Uno de los elementos centrales de ClaraSalud es el uso de información sanitaria contrastada para orientar a los usuarios. Herance explicó que la aplicación está diseñada para responder a dudas y síntomas mediante "información sanitaria validada, con protocolos y guías clínicas".

El propósito es ayudar a las personas a identificar "en esas situaciones que no sabes cuándo acudir, dónde acudir y cómo", además de contribuir a "ayudar también al sistema sanitario".

Preguntado por el papel de la inteligencia artificial en el funcionamiento de la empresa, Herance fue contundente: "Pues básico". A continuación, detalló que "la usamos en su carácter más fundamental que es coger mucha información validada, protocolos, guías clínicas, revistas", para organizarla posteriormente en función de "la pregunta o a la necesidad del paciente".

Las dificultades de emprender en el sector sanitario

El desarrollo de un proyecto tecnológico relacionado con la salud también plantea importantes desafíos. Herance reconoció que su formación como enfermero no le había preparado específicamente para poner en marcha una empresa. Según explicó, durante la carrera de Enfermería, "sobre emprendimiento, digitalización y nuevas tecnologías se ve muy poquito, se toca muy por encima". Por ese motivo, al comenzar su aventura empresarial, "te sientes como pollo sin cabeza sin saber a dónde ir".

En este proceso destacó el apoyo de Madrid Emprende y su programa de aceleración, que le permitió adquirir conocimientos y orientarse en las primeras etapas del proyecto. "Sí que es verdad que Madrid Emprende, el programa de aceleración, a mí me ayudó muchísimo", afirmó. Además, definió esta experiencia como "un mini máster" que ayuda "sobre todo a situarte".

Innovar en salud exige más inversión y tiempo

Herance también puso el foco en las dificultades específicas de emprender en el ámbito sanitario. A su juicio, innovar en sanidad es más complicado que hacerlo en otros sectores, porque los proyectos afectan directamente a personas que pueden encontrarse en situaciones delicadas. "Con pacientes, que son personas humanas", recordó, antes de subrayar que "todo requiere su ensayo, todo requiere su estudio y son pasos más largos".

Una visión que compartieron Elena Calvo y Laura Vallés, cofundadoras de Ele Biotech. Vallés señaló que el "emprendimiento en salud es muy largo, porque necesitas mucha inversión, hay mucha regulación". Calvo, por su parte, comparó los plazos de desarrollo de estas iniciativas con los de otras startups, cuyos "tiempos que tienen para llegar al mercado son mucho más cortos" y cuya financiación es "mucho más pequeña".

Mientras desarrolla ClaraSalud y afronta los retos propios de emprender en el sector sanitario, David Herance continúa trabajando como enfermero. Una doble actividad que, como reconoció al inicio de la entrevista, supone "una tarea difícil, con pocas horas en el día libre, pero con ganas".