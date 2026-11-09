La Guardia Civil investiga la venta en Alicante de fruta para animales guardada entre heces

Efectivos de la Guardia Civil han puesto a disposición judicial a dos personas, de 47 y 57 años, acusadas de comercializar en puestos ambulantes alimentos que habían sido previamente apartados del consumo humano y reasignados a la alimentación del ganado. A los investigados se les atribuyen presuntos delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial y relativos al mercado y a los consumidores.

Las pesquisas policiales, enmarcadas en la denominada operación Sticker, fueron impulsadas por el Seprona de la Comandancia de Alicante tras haber detectado con anterioridad irregularidades en las que se pretendía comercializar banana convencional haciéndola pasar por plátano canario. A raíz de aquellos antecedentes, los agentes del instituto armado desplegaron una vigilancia específica para localizar a quienes estaban explotando de forma espuria dicha denominación protegida para dar salida a partidas descartadas.

El centro de las operaciones se encontraba en una explotación agropecuaria de la pedanía de Torrellano, en el término municipal de Elche. En estas instalaciones, la mercancía rechazada se depositaba sin ninguna clase de control higiénico junto a los animales y sus excrementos, lo que implicaba un evidente peligro de contaminación biológica. En ese entorno insalubre, los implicados procedían a seleccionar y reenvasar los productos en cajas de cartón desechadas para simular una distribución comercial legítima.

Posteriormente, uno de los implicados cargaba el género en una furgoneta empleada habitualmente en las tareas del campo –un vehículo que carecía de cualquier tratamiento de desinfección e higiene– para trasladarlo a mercadillos de varios municipios. El producto se comercializaba haciéndolo pasar por Plátano de Canarias mediante los propios envases originales y conservando las etiquetas oficiales para engañar a los consumidores.

Durante las inspecciones, los agentes intervinieron 167 kilos de mercancía y consiguieron cuantificar el desvío irregular de los suministros. Según las comprobaciones efectuadas, a lo largo del año previo a la intervención el recinto ganadero había recibido más de 133 toneladas de fruta apartada del canal humano, de las cuales 69 toneladas se correspondían con plátanos. Las actuaciones han sido remitidas a la autoridad judicial competente.