Ni naranja ni plátano: frutas que imitan a los "famosos fármacos para adelgazar"

Las frutas son imprescindibles en una alimentación saludable. Su contenido en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes las convierte en grandes aliadas para cuidar el organismo y prevenir problemas de salud a largo plazo. Sin embargo, más allá de sus beneficios nutricionales, algunas variedades contienen compuestos naturales que pueden influir en el metabolismo, la regulación del apetito y el control del peso. Así lo explica el cardiólogo Aurelio Rojas, que destaca especialmente las propiedades del kiwi, la granada, las fresas y los arándanos.

La alimentación desempeña un papel fundamental en la salud cardiovascular y metabólica. Por eso, incorporar fruta fresca a la dieta diaria es una de las recomendaciones habituales para mantener unos buenos hábitos alimentarios. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras, una cantidad equivalente a unas cinco raciones, como parte de una dieta saludable.

Estos alimentos aportan nutrientes esenciales y fibra, que contribuye al funcionamiento del aparato digestivo y ayuda a prolongar la sensación de saciedad. Además, sus diferentes composiciones nutricionales hacen que cada fruta destaque por unas propiedades concretas. Mientras que las naranjas y los kiwis son conocidos por su contenido en vitamina C, los plátanos sobresalen por su aporte de potasio, un mineral necesario para el funcionamiento muscular y del sistema nervioso.

Las frutas que favorecen la pérdida de peso

En este contexto, el doctor Aurelio Rojas pone el foco en seis frutas ricas en ácido elágico, un compuesto natural presente en determinados alimentos de origen vegetal. Según explica el cardiólogo, estas frutas "promueven la producción de GLP1".

Esta hormona, conocida como péptido similar al glucagón tipo 1, se produce en el intestino y participa en la regulación de la glucosa y del apetito. Su funcionamiento está relacionado con diferentes procesos metabólicos, entre ellos la respuesta del organismo a los alimentos y la sensación de saciedad.

Rojas explica que el GLP-1 es una hormona que "mejora el metabolismo de la glucosa y favorece la pérdida de peso, mejorando nuestra salud cardiovascular, digestiva y hormonal". Además, recuerda que su mecanismo de acción ha servido de referencia para el desarrollo de algunos de los conocidos medicamentos utilizados en el tratamiento de la obesidad y la diabetes.

De hecho, el especialista señala que "su efecto se ha replicado en famosos fármacos para adelgazar". Entre los beneficios que atribuye a esta hormona, destaca que "mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el apetito y aumenta la oxidación de grasas".

Entre las frutas que protagonizan sus recomendaciones se encuentran el kiwi, la granada, las fresas y los arándanos. Todas ellas pueden formar parte de una alimentación equilibrada y aportar fibra y diferentes compuestos vegetales beneficiosos. Su consumo habitual permite diversificar la dieta y aprovechar los nutrientes específicos de cada variedad.

El papel de la fibra y la saciedad en el control del peso

Uno de los aspectos que conviene tener en cuenta a la hora de perder peso es la capacidad de los alimentos para saciar. Las frutas enteras contienen agua y fibra, dos elementos que contribuyen a aumentar el volumen de las comidas y pueden ayudar a controlar el hambre entre horas.

Por este motivo, elegir fruta fresca como alternativa a productos ultraprocesados o alimentos con abundantes azúcares añadidos puede facilitar el mantenimiento de unos hábitos alimentarios más saludables. También es importante priorizar la pieza entera frente a los zumos, ya que estos últimos suelen aportar menos fibra y permiten consumir una mayor cantidad de fruta en menos tiempo.

No obstante, ningún alimento por sí solo provoca una pérdida de peso significativa. El control del peso depende de un conjunto de factores, entre ellos la alimentación global, la actividad física, el descanso y la constancia en los hábitos diarios.

Incorporar kiwi, granada, fresas y arándanos a la dieta puede ser una buena manera de aumentar el consumo de fruta y aprovechar sus propiedades nutricionales. La clave está en mantener una alimentación variada y equilibrada, sin atribuir a un alimento concreto efectos adelgazantes que dependen del funcionamiento conjunto del organismo y del estilo de vida.