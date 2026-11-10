La AESAN alerta de la presencia de Listeria en ocho productos lácteos de la marca Priégola

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en varios productos lácteos de la marca Priégola. La notificación, comunicada este martes por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, afecta a ocho referencias comerciales y a varios números de lote.

Los productos afectados incluyen diferentes variedades de leche fresca, productos lácteos fermentados y nata. La agencia ha pedido a los consumidores que tengan alguno de estos artículos en casa que no los consuman y ha recomendado acudir a un centro de salud si, después de haberlos ingerido, presentan síntomas compatibles con la listeriosis.

Ocho productos lácteos incluidos en la alerta

Según la información trasladada a la AESAN, los productos afectados son los siguientes:

Leche Fresca Entera Priégola 1 Litro.

Leche Fresca Semidesnatada Priégola 1 Litro.

Leche Fresca Desnatada Priégola 1 Litro.

Leche Fresca Semidesnatada Priégola SIN LACTOSA 1 Litro.

Priégola Lában Cremoso (Leche Fermentada) 1 Litro.

Priégola Simbiotic Drink (Leche Fermentada) 500 ml.

Nata Fresca Priégola 1 Litro.

Nata Fresca Priégola 250 ml.

La alerta comprende los números de lote 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310.

La posible contaminación se ha conocido a partir de la información proporcionada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. Según la AESAN, los datos proceden de los controles internos realizados por la propia empresa.

Por el momento, la notificación se refiere a la posible presencia de Listeria monocytogenes en estos productos. La agencia no ha facilitado en la comunicación más detalles sobre las cantidades afectadas.

Madrid y Valencia, primeras comunidades de distribución

La distribución inicial de los productos afectados se ha realizado en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. No obstante, la AESAN advierte de que no se descarta que algunos artículos hayan llegado a otras comunidades autónomas mediante redistribuciones comerciales.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, dependiente del Ministerio de Consumo, ha comunicado la alerta a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Este mecanismo permite trasladar información sobre posibles riesgos alimentarios entre las administraciones sanitarias y coordinar las actuaciones necesarias para proteger a los consumidores.

Entre las medidas previstas figura la comprobación de que los productos afectados se retiren de los canales de comercialización para evitar que sigan a disposición del público.

Qué deben hacer los consumidores que tengan estos productos

La principal recomendación de la AESAN es clara: no consumir ninguno de los productos incluidos en la alerta si pertenece a los lotes afectados.

La advertencia se dirige especialmente a las personas que hayan comprado alguno de los artículos señalados y todavía lo conserven en sus domicilios.

En caso de haber ingerido alguno de ellos, la agencia recomienda prestar atención a la posible aparición de síntomas compatibles con la listeriosis. Entre las manifestaciones que menciona el organismo figuran los vómitos, la diarrea y la fiebre.

Si aparecen estos síntomas después de consumir alguno de los productos afectados, la recomendación es acudir a un centro de salud para recibir una valoración médica.

La AESAN también recuerda la importancia de mantener unas medidas adecuadas de higiene alimentaria, especialmente para evitar que se produzca una contaminación cruzada con otros alimentos.

Especial precaución durante el embarazo

La alerta incluye una recomendación específica para las mujeres embarazadas. La AESAN aconseja consultar sus recomendaciones sobre los alimentos que deben evitarse durante la gestación y las pautas de consumo para reducir el riesgo de listeriosis.

El organismo dispone, además, de un vídeo específico con indicaciones para prevenir esta infección durante el embarazo.

La precaución responde a la importancia de evitar la exposición a la bacteria durante esta etapa. Por ello, la agencia insiste en seguir las recomendaciones oficiales de seguridad alimentaria y extremar las medidas de higiene en la manipulación y conservación de los alimentos.

La contaminación cruzada puede producirse cuando un alimento contaminado entra en contacto con otros productos, utensilios o superficies. Por este motivo, la AESAN recuerda que las medidas de higiene deben mantenerse incluso cuando los alimentos afectados ya se han separado del resto.