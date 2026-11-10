La Fundación IDIS lanza un catálogo común para agilizar la gestión de la sanidad privada

La Fundación IDIS ha presentado los resultados de su proyecto de Eficiencia de Procesos, una iniciativa desarrollada junto a doce entidades del sector sanitario privado para establecer un catálogo común de servicios que facilite la gestión entre hospitales y compañías aseguradoras. El trabajo realizado ha permitido consensuar un lenguaje compartido, simplificar los conceptos y definir criterios homogéneos para reducir las discrepancias que se producen en los procesos administrativos.

Los resultados se han dado a conocer durante la jornada 'Calidad y eficiencia al servicio del paciente', organizada por la Fundación IDIS, tras completar la fase de validación de un catálogo común mediante una prueba piloto entre DKV y Vithas. Durante la sesión también se ha hecho entrega de los Reconocimientos QH (Quality Healthcare) en su XIII edición, que destacan a los centros sanitarios por su compromiso con la excelencia y la calidad asistencial.

El secretario general de la Fundación IDIS, Adolfo Fernández-Valmayor, ha destacado en la inauguración que "hablar de calidad asistencial es también hablar de cómo nos organizamos para dar una mejor asistencia a todos los pacientes, lo que implica aprovechar adecuadamente todos los recursos del sistema, afrontando los grandes desafíos del sector sanitario". "Desde la Fundación IDIS siempre hemos pensado que la mayor parte de estos problemas se tienen que resolver con respuestas conjuntas", ha explicado, recordando en este sentido el papel de la sanidad privada, con 12,8 millones de personas aseguradas, más del 40% de las intervenciones quirúrgicas y más del 30% de las urgencias.

El proyecto Eficiencia de Procesos ha permitido contrastar su aplicación sobre casos reales y comprobar el cumplimiento de los objetivos definidos. "El catálogo común responde a una de las principales dificultades identificadas en la relación entre hospitales y aseguradoras: la existencia de diferentes denominaciones, definiciones y criterios de facturación para servicios equivalentes. La idea es reducir la complejidad administrativa y las discrepancias en la interpretación de los conceptos", ha explicado Marta Villanueva, directora general de la Fundación IDIS, durante la presentación.

Para abordar esta situación, las entidades participantes han trabajado en la normalización de los servicios relacionados con quirófanos, estancias y salas, reduciendo el número de conceptos y evitando duplicidades. Asimismo, se han consensuado normas de uso comunes y una estructura de atributos que permite identificar con mayor claridad el contenido de cada producto, utilizando catálogos de referencia estandarizados.

El trabajo también ha abordado la normalización de procedimientos específicos. Para ello, se han seleccionado diez procedimientos atendiendo a su frecuencia de utilización y al volumen de incidencias detectadas. El análisis ha permitido identificar discrepancias relacionadas con la interpretación de los servicios incluidos, la consideración de actos inherentes o adicionales y las distintas técnicas que pueden utilizarse para realizar un mismo procedimiento. A partir de estos hallazgos, se ha definido un modelo de referencia que trata cada procedimiento como un producto normalizado, con una denominación y una estructura de atributos comunes. Este planteamiento permite agrupar en un único concepto los elementos necesarios para realizar un acto mediante una técnica específica, con criterios homogéneos sobre su contenido.

El proyecto, impulsado por la Fundación IDIS y coordinado por TIREA, ha contado con la participación de doce entidades: Quirónsalud, Vithas, HM Hospitales, Clínica Universidad de Navarra, IMED Hospitales, SegurCaixa Adeslas, Sanitas, ASISA, DKV, MAPFRE, Caser y AXA. La iniciativa tiene su origen en los encuentros de trabajo impulsados por la Fundación IDIS desde 2023 para identificar oportunidades de mejora en los procesos asistenciales y administrativos. Desde entonces, el proyecto ha evolucionado desde el análisis de las diferencias entre los sistemas hasta la propuesta de un catálogo compartido y su posterior validación.

Durante la sesión ha tenido lugar un coloquio en el que se han presentado también los resultados de la prueba piloto desarrollada entre DKV y Vithas, que ha constituido el último paso de este proceso, al permitir comprobar sobre casos reales los beneficios del lenguaje común y de los criterios consensuados. En la conversación han participado Antonio Muiña, subdirector general de Gestión Asistencial de DKV, Javier Gil Celma, director corporativo de Negocio y Grandes Cuentas de Vithas, y Ángel de Benito, exsecretario general de la Fundación IDIS. El resultado es un modelo sectorial de referencia, de carácter voluntario, que proporciona una base común para avanzar hacia procesos de gestión más sencillos, homogéneos y eficientes, respetando los acuerdos establecidos entre las diferentes entidades.

La excelencia del sello QH

Por otro lado, en la jornada se han conocido los resultados de la XIII convocatoria de los Reconocimientos QH (Quality Healthcare) de la Fundación IDIS. En esta edición se han registrado 213 candidaturas, de las cuales 49 corresponden a nuevas solicitudes, 37 a solicitudes de mejora de categoría y 127 a renovaciones. Han sido los encargados de entregar los reconocimientos Beatriz López, presidenta de la Asociación Española para la Calidad (AEC); Paula Echeverría, Técnica de Incidencia Política y Defensa de Derechos de la POP, Pepe Soto, presidente de SEDISA; Adolfo Fernández-Valmayor, secretario general de la Fundación IDIS, y Alberto Pardo, subdirector general de Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

28 organizaciones asistenciales públicas y privadas han obtenido el sello por primera vez, mientras que otras 40 han mejorado la categoría alcanzada en ediciones anteriores. De las nuevas entidades reconocidas, 13 han conseguido el sello QH, otras 13 han obtenido QH* y 2 han alcanzado QH**. Por su parte, entre las organizaciones que han ascendido de categoría, 24 han logrado QH*, 6 QH** y 10 QH***.

Organizaciones que han obtenido el Reconocimiento QH por primera vez: Reconocimiento QH (13 entidades):

Centro De Diálisis Diaverum Llíria

Centro De Diálisis Diaverum Paterna

Centro De Diálisis Diaverum Ponferrada

Centro De Diálisis Diaverum Torrent

Centro De Diálisis Diaverum Valencia

Centro De Diálisis Diaverum Xirivella

Centro Médico Bilbao

Centro Médico Pirámides

Centro Médico Provença

Centro De Bienestar Pozuelo

Centro De Rehabilitación Avanzada Valdebebas

Fundació Hospitalàries Barcelona Nord

Fundación Hospitalarias Madrid

Reconocimiento QH* (13 entidades):

Centro De Diálisis Diaverum Alicante

Centro De Diálisis Diaverum Elche

Centro De Diálisis Diaverum Gandía

Centro De Diálisis Diaverum Madrid

Centro De Diálisis Diaverum Orihuela

Centro De Diálisis Diaverum Sagunto

Centro De Diálisis Diaverum San Vicente

Complejo Hospitalario Universitario Nuestra Señora De Candelaria

HCB Benidorm

IMO Madrid Grupo Miranza

Hospital Universitario Río Hortega

Hospital Sant Joan De Déu Palma-Inca

San Juan De Dios Gipuzkoa

Reconocimiento QH** (2 entidades):

Hospital De Día HM Nuevo Norte

Hospital Universitario La Luz

Organizaciones que han mejorado su categoría en esta convocatoria: Reconocimiento QH * (24 entidades):

Centro De Diálisis Diaverum Badalona

Centro De Diálisis Diaverum Baix Llobregat

Centro De Diálisis Diaverum Burjassot

Centro De Diálisis Diaverum Caravaca

Centro De Diálisis Diaverum Castellón

Centro De Diálisis Diaverum Gamapal

Centro De Diálisis Diaverum IHB

Centro De Diálisis Diaverum Inca

Centro De Diálisis Diaverum Maresme

Centro De Diálisis Diaverum Mataró

Centro De Diálisis Diaverum Nefroclub

Centro De Diálisis Diaverum Nephros

Centro De Diálisis Diaverum Oropesa

Centro De Diálisis Diaverum Palau

Centro De Diálisis Diaverum Palma

Centro De Diálisis Diaverum Pontevedra

Centro De Diálisis Diaverum Requena

Centro De Diálisis Diaverum Rotellar

Centro De Diálisis Diaverum Santa Catalina

Centro De Diálisis Diaverum Santiago

Centro De Diálisis Diaverum Villagarcía

Centro De Diálisis Diaverum Vinaroz

Centro De Diálisis Diaverum Virgen De Montserrat

Clínica Suárez Leoz

Reconocimiento QH** (6 entidades):

Hospital Clínico Universitario De Valladolid

Hospital Universitario Príncipe De Asturias

Hospital Viamed San José

Mutua Montañesa

HLA Hospital Mediterráneo

Hospital Recoletas Salud El Carmen

Reconocimiento QH*** (10 entidades):