Prediabetes: el enemigo silencioso que afecta a millones de españoles sin saberlo

Con motivo del Día Mundial de la Diabetes que se celebra el próximo 14 de noviembre, los expertos recuerdan que esta condición suele desarrollarse de manera progresiva y silenciosa, por lo que el diagnóstico temprano resulta crucial para frenar su avance antes de que se convierta en una enfermedad crónica.

La prediabetes se origina cuando los niveles de glucosa en sangre son más altos de lo normal, pero no lo suficiente para diagnosticar diabetes tipo 2. Este proceso está directamente vinculado a la resistencia a la insulina: las células responden peor a esta hormona y el páncreas se ve obligado a sobreproducirla, hasta que agota su capacidad de compensación y el azúcar en sangre comienza a elevarse. Dado que rara vez presenta síntomas evidentes, la prevención activa es la herramienta más eficaz.

Hábitos esenciales para controlar la glucosa

Para evitar la progresión de la prediabetes, los especialistas recomiendan implementar cambios progresivos y sostenibles en el estilo de vida que tienen como base la alimentación.

Priorizar los alimentos frescos con una alta presencia de las verduras, hortalizas, legumbres y frutas enteras es esencial para garantizar un buen aporte de fibra. Al tiempo que aumentamos estos alimentos, así como los cereales integrales, es importante limitar la ingesta de azúcares añadidos y controlar los hidratos de carbono.

Al mismo nivel que la alimentación, para controlar y prevenir la diabetes, estaría la actividad física. Los expertos recomiendan una práctica deportiva semanal de, al menos, 150 minutos entre ejercicio cardiovascular y el de fuerza, evitando largos periodos de sedentarismo. Controlar el peso para no caer en un cuadro de obesidad y cuidar el descanso nocturno son también valiosas herramientas para evitar la diabetes, que encuentra en la suplementación otra de las claves para la prevención.

El suplemento que eligen los expertos

Dibecol Gluco de MundoNatural se consolida como una alternativa natural para el control de la glucosa en sangre, según destacan los últimos análisis sobre complementos alimenticios orientados a la salud metabólica. Este producto, desarrollado por los laboratorios Mundo Natural, combina ingredientes botánicos y minerales clave dirigidos a mejorar la respuesta del organismo ante los hidratos de carbono y a frenar la resistencia a la insulina.

La eficacia de esta formulación radica en la acción conjunta de sus tres componentes principales, avalados por el interés de la comunidad científica en el ámbito de la nutrición. El componente principal es la berberina. Considerada uno de los compuestos vegetales más potentes para el metabolismo, actúa optimizando la sensibilidad celular a la insulina. Esto facilita que las células absorban la glucosa circulante de manera eficiente, reduciendo su acumulación en el torrente sanguíneo. Además, contiene ácido alfa-lipoico, un potente antioxidante que interviene directamente en los procesos celulares de producción de energía a partir del azúcar. Su presencia ayuda a mitigar el estrés oxidativo asociado a las fluctuaciones glucémicas. Y por último, el picolinato de cromo, un mineral esencial indispensable para el correcto funcionamiento de los receptores de insulina, cuya principal función es contribuir a mantener estables los niveles de azúcar y evitar los picos de glucemia tras las comidas.

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