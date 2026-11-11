Cuándo debemos consultar al neurólogo por un dolor de cabeza frecuente

El dolor de cabeza es uno de los problemas de salud más habituales entre la población. Aunque con frecuencia se relaciona con el estrés, el cansancio o la falta de sueño, no todos los dolores de cabeza son iguales ni requieren el mismo tratamiento. De hecho, existen más de 200 tipos de cefaleas, entre las que destacan la cefalea tensional y la migraña, dos trastornos con características e impacto muy diferentes.

La Dra. Elena Riva Amarante, directora de la Unidad de Cefaleas y Dolor Facial del Servicio de Neurología del Hospital Ruber Internacional, del grupo Quirónsalud, explica que la cefalea tensional es la más frecuente en la población general, mientras que la migraña es la que genera mayor discapacidad y motiva más consultas neurológicas.

"La migraña es una enfermedad neurológica, no un simple dolor de cabeza. Puede afectar de forma importante a la vida familiar, social y laboral, especialmente cuando los ataques son frecuentes o incapacitantes", señala la especialista.

Se estima que la migraña afecta aproximadamente al 12% de la población y es especialmente frecuente entre los 20 y los 50 años. Además, presenta una mayor incidencia en mujeres, que representan alrededor del 80% de las personas afectadas.

¿Cómo diferenciar una migraña de una cefalea tensional?

Una de las principales dificultades es identificar correctamente el tipo de dolor. La cefalea tensional suele manifestarse como una presión alrededor de la cabeza, similar a llevar un casco o una banda apretada. Generalmente es de intensidad leve o moderada y permite continuar con las actividades habituales.

La migraña, por el contrario, provoca ataques de dolor moderado o intenso que pueden durar entre 4 y 72 horas si no se tratan. Con frecuencia, el dolor es pulsátil, afecta a un lado de la cabeza y empeora con el movimiento. También puede acompañarse de náuseas, vómitos y una sensibilidad excesiva a la luz y al ruido.

La doctora Elena Riva.

"El diagnóstico se basa fundamentalmente en los síntomas que nos describe el paciente. Por eso es importante conocer cómo aparece el dolor, cuánto dura, qué síntomas lo acompañan y hasta qué punto limita sus actividades", explica la Dra. Riva.

La neuróloga recuerda que aproximadamente una de cada cuatro personas con migraña presenta, en algunos ataques, síntomas neurológicos transitorios conocidos como aura, que pueden incluir destellos luminosos u otras alteraciones visuales antes de que comience el dolor.

¿Cuándo debemos preocuparnos por un dolor de cabeza?

Aunque la mayoría de las cefaleas no están relacionadas con enfermedades graves, existen determinadas señales que requieren una valoración médica urgente.

Entre ellas se encuentran un dolor de cabeza extremadamente intenso y repentino, la aparición de dificultades para hablar, pérdida de fuerza, confusión o convulsiones, así como la presencia de fiebre y rigidez de nuca.

También conviene prestar atención a los dolores que cambian respecto a los habituales, aumentan progresivamente en intensidad o frecuencia, aparecen después de un traumatismo o comienzan por primera vez a partir de los 50 años.

Según la Dra. Elena Riva, cuando los dolores se repiten varias veces al mes, dejan de responder a los tratamientos habituales o interfieren en la vida cotidiana, es importante consultar con un especialista. "No debemos esperar a que el problema se vuelva incapacitante", recomienda la doctora.

La especialista advierte, además, de que la migraña continúa siendo una enfermedad infradiagnosticada y que muchas personas tardan años en recibir una valoración neurológica adecuada.

Nuevos tratamientos para controlar la migraña

El abordaje de la migraña ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Actualmente, el tratamiento combina hábitos de vida saludables, medicamentos para controlar los ataques y terapias preventivas destinadas a reducir su frecuencia e intensidad.

"Uno de los aspectos fundamentales es tratar el ataque desde el principio. Retrasar la medicación por miedo a tomar demasiados analgésicos puede dificultar el control del dolor y hacer que el paciente necesite más dosis", explica la neuróloga.

En pacientes con ataques frecuentes o especialmente incapacitantes, los tratamientos preventivos permiten mejorar el control de la enfermedad. Entre los avances más relevantes se encuentran medicamentos que actúan frente a moléculas implicadas en los mecanismos de la migraña, así como otras terapias preventivas mediante infiltraciones periódicas, indicadas en determinados pacientes con migraña crónica.

"Hoy disponemos de tratamientos específicos que han cambiado las posibilidades de controlar la migraña. Lo importante es individualizar el abordaje y encontrar la opción más adecuada para cada paciente", destaca la Dra. Riva.

La especialista también recuerda que el uso frecuente de analgésicos puede ser una señal de que la enfermedad no está bien controlada y requiere revisar el tratamiento, en lugar de limitarse a aumentar la medicación.

Dormir bien, hacer ejercicio y mantener horarios regulares

Además de los tratamientos médicos, los hábitos cotidianos desempeñan un papel fundamental en el control de las cefaleas.

Los cambios en los horarios de sueño, el ayuno, el estrés, el consumo de alcohol y las variaciones hormonales pueden desencadenar ataques de migraña en personas predispuestas. Por ello, la neuróloga del Hospital Ruber Internacional recomienda mantener rutinas regulares de descanso y alimentación, practicar ejercicio físico, moderar la cafeína y aprender a identificar los factores desencadenantes.

También aconseja llevar un diario de cefaleas para registrar la frecuencia de los episodios, su intensidad y las circunstancias en las que aparecen, una herramienta útil para valorar la evolución de la enfermedad y la eficacia del tratamiento.

"Los hábitos de vida son tan importantes como los tratamientos médicos. Dormir bien, mantener horarios regulares y hacer ejercicio de forma constante pueden ayudar a reducir los ataques y mejorar la calidad de vida", afirma.

Por último, la Dra. Elena Riva Amarante insiste en la importancia de abandonar la idea de que convivir con dolor de cabeza frecuente es algo normal.

"No hay que normalizar el dolor ni resignarse. La migraña es una enfermedad neurológica y hoy contamos con tratamientos eficaces. Con un buen manejo, la gran mayoría de las personas consigue controlarla y llevar una vida prácticamente normal", concluye.