Exigen un Pacto de Estado contra el suicidio ante las 11 muertes diarias en España

Cinco organizaciones especializadas en prevención del suicidio, Hablar Salva, la Fundación ANAR, el Teléfono de la Esperanza, La Barandilla y la Asociación Sara Jiménez, hicieron un llamamiento a todas las formaciones políticas para que se comprometan con un "Pacto por la Vida", una propuesta de Pacto de Estado por la Prevención del Suicidio que garantice una prevención continuada y el acceso a la ayuda cuando se necesita. Indicaron que en España se registraron 3.808 muertes por suicidio en 2025, según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone que cerca de 11 personas fallecen al día por este motivo.

El suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años y, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada fallecimiento se producen al menos 20 intentos, más de 200 tentativas diarias, una realidad que afecta a miles de personas y familias. Las organizaciones recuerdan que el suicidio se puede prevenir. Modelos internacionales como el de Francia demuestran que con políticas estables y presupuestos finalistas se reducen las muertes un 20%.

Por todo ello, tras el consenso alcanzado por los grupos parlamentarios en la pasada legislatura en el Congreso, las entidades piden a los partidos políticos firmes compromisos que se traduzcan en un Pacto de Estado para la prevención del suicidio con desarrollo legislativo vinculante. Para ello han enviado una carta a los principales partidos políticos para solicitar reuniones con sus responsables de Sanidad y Educación y presentar '11 compromisos por la vida', en referencia a las cerca de 11 muertes diarias por suicidio en España.

Reclaman un Pacto de Estado específico que garantice una atención ágil y continuada ante situaciones de riesgo, sin listas de espera de meses. Entre sus propuestas destacan la financiación estable, el refuerzo de los profesionales, la atención sin listas de espera, la educación emocional desde la infancia y las campañas de sensibilización para romper el silencio y fomentar una comunicación responsable.

"En plena precampaña electoral vemos cómo surgen temas importantísimos en el debate político, pero las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento extremo siguen sin tener voz. Queremos que la prevención del suicidio también esté presente en las propuestas de los partidos. Es necesario hablar de ello y, sobre todo, de las medidas y compromisos para prevenirlo", manifestó Vicky Nieto, presidenta de Hablar Salva.

"Los partidos políticos ya demostraron que pueden ponerse de acuerdo cuando la sociedad lo reclama. Lo hicieron con la reforma de la Constitución y con la Ley ELA. Pero ¿y del suicidio, qué? También hubo consenso y, sin embargo, seguimos esperando que se traduzca en compromisos reales. Pedimos que ese acuerdo se convierta en un Pacto de Estado con financiación estable y medidas que se mantengan gobierne quien gobierne", añadió.

Compromisos

La iniciativa supone un nuevo paso para Hablar Salva, el movimiento impulsado en mayo de 2026 por Vicky Nieto tras perder a su hijo de 24 años por suicidio. Después de reclamar al Ministerio de Sanidad una campaña estatal de prevención y lanzar en septiembre 'La Última Foto', acompañada del acto simbólico 'Un Minuto de No Silencio' frente al Congreso de los Diputados, el movimiento traslada ahora su reivindicación al ámbito político para convertir la sensibilización en compromisos concretos.

"Empezamos pidiendo que se hablara del suicidio y que se pusiera en marcha una campaña estatal de prevención. Después demostramos que era posible romper el silencio con 'La Última Foto'. Ahora queremos que esa conversación se traduzca en compromisos. Porque de poco sirve animar a alguien a pedir ayuda si después tiene que esperar para recibirla. Por eso pedimos un Pacto por la Vida, con más profesionales, recursos y medidas concretas", señaló Vicky Nieto.

Las organizaciones alertan del incremento de situaciones de riesgo entre menores y jóvenes, así como de las dificultades que encuentran muchas familias para acceder a una atención especializada. Desde la Fundación ANAR señalan que "hace 10 años las llamadas por intento de suicidio en su teléfono de atención al menor eran anecdóticas. Hoy son la mayoría; solo en 2025 ha atendido a más de 6.000 casos de riesgo en niños y niñas, cada vez más jóvenes, muchos con tan solo 12 años". Un ejemplo, indicaron, es el de Lucía, una joven que atravesó una crisis suicida a los 15 años. Aunque la primera valoración se produjo en siete días, la segunda cita se demoró tres meses. Su familia pudo recurrir a terapia privada para garantizar la continuidad de la atención. Hoy estudia Psicología y transmite un mensaje de esperanza: "Con ayuda se puede salir adelante".

El suicidio se puede prevenir. Las entidades recuerdan que, aunque en los últimos años se han producido avances en materia de salud mental, las situaciones de riesgo suicida requieren una respuesta específica, temprana y continuada. Una crisis no puede quedar sin seguimiento durante meses por falta de recursos asistenciales.

Las entidades consideran que el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 representa un primer paso, pero reclaman mayor financiación, más profesionales y una respuesta coordinada que evite las desigualdades territoriales. Para estas asociaciones este plan fue un comienzo, pero resultó claramente insuficiente. No ha resuelto las listas de espera ni la carencia crónica de profesionales. Tenemos la ratio más baja de toda Europa (5 psicólogos por cada 100.000 habitantes frente a los 18 de la media europea). La salud mental sigue dependiendo del código postal y de los recursos personales.

Campañas

Junto al refuerzo de la atención sanitaria, las organizaciones consideran necesario impulsar campañas estatales de sensibilización y prevención del suicidio, sostenidas en el tiempo y dirigidas al conjunto de la sociedad, con especial atención a la infancia, la adolescencia y los jóvenes.

El objetivo es romper el silencio, reducir el estigma que todavía rodea al suicidio y facilitar que las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento emocional puedan hablar de ello y pedir ayuda. También reclaman incorporar la educación emocional en los centros educativos y formar a docentes, familias y profesionales para detectar señales de riesgo y saber cómo acompañar.

Las entidades plantean, además, promover una comunicación responsable en los medios y las plataformas digitales, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y reforzar la difusión de los recursos de ayuda disponibles.