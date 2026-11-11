Qué es el Tech-Neck y que por qué te envejece mirar tanto el móvil

Pasamos una media de entre 3 y 5 horas frente a la pantalla del móvil y lo hacemos en una posición que está empezando a alertar a los fisioterapeutas por el impacto cervical. La posición del cuello, inclinada hacia abajo, que solemos mantener mientras consultamos el móvil, se ha bautizado como el Tech Neck, o síndrome del cuello de texto. Esta postura multiplica el peso real de la cabeza de unos 5 kg en posición neutra a casi 27 kg a 60 grados de inclinación, sometiendo a los músculos cervicales, trapecios y romboides a un esfuerzo constante que desemboca en contracturas, fatiga crónica y espasmos.

Los expertos hablan de una incidencia creciente, sobre todo entre los menores de 35 años. La inclinación constante acelera surcos profundos y descolgamiento antes de los 40, promoviendo, además de problemas cervicales, la aparición precoz de la papada.

El cuello humano no está diseñado para soportar tensiones prolongadas en flexión y la sobrecarga continuada en el tiempo puede degenerar en isquemia (falta de riego sanguíneo) en el tejido muscular dorsal y cervical.

El movimiento es salud para nuestros músculos

Cuando un músculo permanece contraído continuamente debido a la mala postura, agota sus reservas de energía (ATP). Para que un músculo se contraiga, el calcio entra en las células musculares. Si no hay suficiente energía ni nutrientes correctos para "bombear" el calcio hacia fuera, las fibras permanecen atrapadas en un estado de microcontractura permanente. Movilizar el cuello durante cierto tiempo, elevar el móvil a la altura de los ojos o reducir el número de horas que permanecemos en esa postura son algunas de las herramientas de las que disponemos para mejorar la situación o prevenirla. También, la alimentación y la suplementación pueden ayudarnos con el sostén profundo de los tejidos.

El magnesio: el borrador biológico de las contracturas

El magnesio es un mineral conocido como "el mineral de la relajación muscular" ya que actúa como un antagonista del calcio, bloqueando su entrada excesiva en la célula, lo que permite al músculo que finalmente se estire y se relaje. Además, el magnesio ayuda a regular los impulsos nerviosos que tensan la musculatura.

Se trata de un mineral que encontramos sobre todo en las verduras de hoja verde, frutos secos y semillas, legumbres, cacao puro o cereales integrales. El problema es que en las últimas décadas el índice de magnesio en estos alimentos ha disminuido debido al empobrecimiento y agotamiento de los campos de cultivo, por lo que la suplementación se presta como una valiosa herramienta.

Pero ojo, porque no todos los magnesios funcionan igual para paliar o prevenir los dolores musculares. El más indicado por los profesionales es el bisglicinato de magnesio como el que se incluye en Tendiplus de MundoNatural por su alta biodisponibilidad y afinidad por el tejido muscular. Además, en el caso de la fórmula de Tendiplus se ha reforzado con vitaminas del grupo B y zinc que sirven de cofactores del magnesio garantizando la eficacia del suplemento.

Para un alivio sostenido del estrés muscular esquelético, los expertos sugieren incorporar Tendiplus de MundoNatural repartido en las comidas principales (la dosis estándar recomendada es de 2 a 3 cápsulas diarias según las necesidades individuales). Esto aporta un soporte metabólico constante que ayuda al músculo a recuperar su elasticidad natural, rompiendo el círculo vicioso del dolor cervical diario.