Cómo evitar que menopausia e insomnio caminen de la mano

Si te encuentras entre los 40 y los 50 años y has notado que conciliar el sueño se ha vuelto una tarea difícil, no estás sola. Tampoco es simplemente fruto del estrés diario. Los problemas para dormir son uno de los síntomas más frecuentes de la perimenopausia, la etapa de transición previa a la menopausia.

Durante estos años, el cuerpo atraviesa una auténtica revolución hormonal. Entender qué ocurre exactamente en tu organismo es el primer paso para volver a disfrutar de un descanso profundo y reparador.

Las causas detrás del insomnio en la perimenopausia

El descanso nocturno se ve alterado por una combinación de factores físicos y emocionales propios de esta etapa. En el centro de esos factores está la fluctuación de estrógenos y progesterona, que provoca que el sueño se vuelva más ligero y, en ocasiones, con despertares precoces. Tampoco ayudan mucho los temidos e incómodos sofocos, que no son más que cambios en la regulación de la temperatura corporal que llevan a despertares e incomodidad para poder disfrutar de un sueño de calidad. El estrés, por todo ese cambio y revolución hormonal, se agudiza y ser capaz de no rumiar los problemas y preocupaciones cuando nos tumbamos en la cama, en ocasiones, se vuelve misión imposible. Y por si fuera poco, a partir de los 40 la glándula pineal reduce la producción de melatonina, la hormona encargada de regular nuestro reloj biológico.

Hábitos diarios que ayudan a mejorar el sueño

Antes de recurrir a soluciones externas, ajustar ciertas rutinas marca una gran diferencia en la calidad del descanso, y la rutina, es decir, mantener un horario de sueño ayuda. Y es que acostarte y levantarte a la misma hora todos los días ayuda a sincronizar tu ritmo circadiano. Los expertos también han empezado a incluir el concepto de "higiene del descanso", o lo que es lo mismo, mantener unas condiciones aptas en el dormitorio que ayuden a preparar las condiciones para el descanso. Estas son, la temperatura de la habitación, preferiblemente fresca, la oscuridad ayuda a segregar los neurotransmisores que nos ayudan a conciliar el sueño, por lo que debemos intentar estar a oscuras y evitar cualquier luz de la calle, e incluso la de las pantallas de los móviles, que por supuesto deberían quedarse fuera de la habitación donde dormimos.

Un apoyo extra para tu descanso: Calm Plus Melatonina

Cuando los hábitos saludables no son suficientes para compensar la caída natural de la melatonina, los complementos alimenticios específicos pueden ser grandes aliados.

Una opción muy interesante dentro de la suplementación natural es Calm Plus Melatonina. Este producto destaca por combinar 1,9 mg de melatonina con fosfatidilcolina en formato liposomado que ayuda a la máxima absorción de los activos.

La melatonina contribuye a reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño, ayudando a desconectar y a regular el ciclo sueño-vigilia sin generar dependencia. Se recomienda tomar una cápsula al día, entre una y dos horas antes de acostarte, acompañando siempre a una buena higiene del sueño.