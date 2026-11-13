Las medidas más eficaces para burlar las infecciones respiratorias

Con la bajada de las temperaturas, los resfriados, la gripe y otras infecciones vuelven a ganar protagonismo. Sin embargo, saber cómo cuidar las vías respiratorias antes de que llegue el invierno puede ser la mejor estrategia. La prevención, la nutrición de precisión y la suplementación forman un ejército que refuerza otro, el de nuestras defensas.

Ya hace algún tiempo que los pediatras y los médicos de medicina general insisten en que los virus no entran por los pies, es decir, que el frío no causa por sí solo las enfermedades o los enfriamientos. El problema reside en que, durante el otoño y el invierno, pasamos más tiempo en espacios cerrados, ventilamos menos y compartimos lugares con mayor proximidad. Además, virus como el de la COVID-19 siguen circulando durante todo el año sin un patrón estacional definido.

Anticiparse mediante hábitos saludables, pautas médicas y un buen refuerzo nutricional marca la diferencia para proteger tu salud respiratoria.

Los imprescindibles para cuidar las vías respiratorias

Según este primer diagnóstico de la situación, uno de los gestos más efectivos es la ventilación varias veces al día para reducir la concentración de las partículas víricas en suspensión. Durante la pandemia fue uno de los gestos que más repetimos junto al lavado de manos, ambos fundamentales para evitar el contagio. Lo mismo ocurre con cubrirse la boca y la nariz al toser. Todos estos gestos son gestos sencillos y altamente eficaces para prevenir problemas de infecciones en las vías respiratorias.

Mucho cuidado, además, con la calefacción porque está demostrado que reseca las vías respiratorias, debilitando la barrera defensiva natural. Algo que podemos contrarrestar bebiendo suficiente agua o infusiones templadas.

Proteger las vías respiratorias también implica cuidar a quienes nos rodean. Si notas malestar general, fiebre o congestión, lo más prudente es quedarse en casa hasta recuperarse y reducir el contacto con personas vulnerables. En caso de tener que compartir un espacio cerrado, el uso correcto de la mascarilla disminuye notablemente el riesgo de transmisión.

Las defensas también tienen nutrientes favoritos

Además de seguir una alimentación equilibrada, apoyar el organismo con ingredientes específicos puede suponer un punto de inflexión en la eficacia de nuestro sistema respiratorio.

Incorporar un complemento alimenticio como Neumosan de MundoNatural es una excelente opción para acompañar el cuidado de las vías respiratorias antes y durante el invierno. Su fórmula combina extractos vegetales de uso tradicional, como el tomillo, el eucalipto y el malvavisco, con vitaminas esenciales como la vitamina C y la biotina.

Por contra, hay que tener en cuenta que hay ciertos alimentos que son precursores de las mucosidades por las histaminas. La histamina es una sustancia que el cuerpo libera durante las reacciones alérgicas o inflamatorias, provocando dilatación de los vasos sanguíneos y aumento inmediato de la secreción nasal. En la lista de estos alimentos que debemos evitar o reducir su consumo están los lácteos, embutidos y carnes curadas, las bebidas fermentadas y los de siempre, los azúcares refinados y los alimentos ultraprocesados.