¿Qué son los tumores neuroendocrinos? El agresivo tipo de cáncer que provocó la muerte de Helena Bianco

El mundo de la música española despide este viernes a la cantante Helena Bianco, fallecida este jueves a los 78 años a causa de un cáncer neuroendocrino muy agresivo.

La noticia de su muerte, comunicada por su entorno pocos días después de que la artista anunciara su retirada temporal de los escenarios para someterse a quimioterapia, ha puesto el foco sobre una enfermedad oncológica poco frecuente y compleja que, en muchos casos, avanza de forma silenciosa.

Los tumores neuroendocrinos (también conocidos como neoplasias neuroendocrinas o NET) conforman un grupo diverso de cánceres que se originan en las células neuroendocrinas. Según detallan los especialistas, estas células combinan características de las células nerviosas —que reciben y envían señales del cerebro— y de las células endocrinas, encargadas de producir hormonas que regulan funciones esenciales del organismo.

Aunque pueden desarrollarse en casi cualquier parte del cuerpo, las localizaciones más habituales son el aparato digestivo, el páncreas y los pulmones. En España y a nivel internacional, su incidencia se sitúa entre cinco y seis casos por cada 100.000 habitantes al año, una cifra que ha ido en aumento en las últimas tres décadas gracias a los avances en las técnicas de diagnóstico, según señala la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM).

Uno de los mayores desafíos de este tipo de cáncer es su comportamiento heterogéneo y su dificultad para ser detectado a tiempo. Mientras algunos tumores neuroendocrinos evolucionan de manera lenta durante años, otros presentan un crecimiento acelerado y una elevada agresividad, como ocurrió en el caso de la vocalista de Los Mismos.

Desde la asociación de pacientes NET España advierten que el diagnóstico suele ser tardío, llegando a retrasarse más de cinco años. Esto se debe a que sus síntomas iniciales son imprecisos y suelen confundirse con dolencias cotidianas o problemas digestivos comunes. De hecho, el lazo que simboliza esta patología tiene estampado de cebra, un animal elegido porque se camufla fácilmente.

Entre las señales de alerta más frecuentes, cuando el tumor produce síntomas o segrega hormonas en exceso, destacan: dolor o hinchazón abdominal intermitente y digestiones pesadas, cambios en el ritmo intestinal, especialmente episodios de diarrea persistente, enrojecimiento súbito y sensación de calor en la piel del rostro y el cuello (flushing), sudoración, palpitaciones y fatiga o cansancio extremo y pérdida de peso sin causa aparente.

Para abordar la enfermedad, los oncólogos clasifican estos tumores según su lugar de origen, su capacidad para producir hormonas (funcionantes o no funcionantes), su extensión y su grado de proliferación celular. Este último factor resulta clave para determinar el pronóstico y elegir la terapia adecuada.

Tal como recogen centros especializados como el Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, cuando el tumor se detecta de forma localizada, la cirugía suele ser el tratamiento principal para extirparlo. Sin embargo, en fases más avanzadas o metastásicas —que afectan con frecuencia al hígado, los ganglios linfáticos o los pulmones—, se recurre a terapias hormonales para frenar la secreción de sustancias, radioterapia, terapias dirigidas o quimioterapia para intentar frenar el avance de las células tumorales.

La despedida de Helena Bianco, cuya capilla ardiente se ha instalado en Madrid antes de su traslado a su Valladolid natal, deja un vacío en la música pop española y sirve de recordatorio sobre la importancia de la investigación y la detección precoz en las enfermedades oncológicas menos frecuentes.