Altum Sequencing, la empresa nacida en el 12 de Octubre que revoluciona el seguimiento del cáncer

Marina Planas, CEO de Altum Sequencing, explicaba en La Trinchera de Llamas, de esRadio, cómo funciona el sistema de su empresa para seguir la evolución de los pacientes con cáncer. Participó en la sección dedicada a Madrid Emprende junto al concejal de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño, y a otros dos emprendedores. Manuel Llamas presentó a los tres invitados como reconocidos con el primer, segundo y tercer galardón de la décima y última edición del premio Madrid Impacta que se celebró el pasado 26 de octubre. Según el presentador, la iniciativa ha batido récord de participación con 151 candidaturas.

El propio Llamas describió la compañía como una empresa madrileña en donde han desarrollado una plataforma para algo tan importante como el diagnóstico y el seguimiento molecular del cáncer. Planas resumió el problema en una frase: "Los tratamientos de cáncer han evolucionado muchísimo en la última década, pero cómo monitorizamos a estos pacientes no ha cambiado". Y añadió: "Y ese es el problema que queremos solucionar".

Una empresa nacida en el 12 de Octubre

Lo primero que quiso aclarar la CEO fue el origen del proyecto: "la empresa nace del Hospital 12 de Octubre". Según contó, la compañía "ha nacido de la idea de médicos que tienen un problema cada día y han sido capaces de hacer una spin-off", con la intención de que la solución no se quedara en ese centro y pudiera aplicarse en otros lugares.

Planas no figura entre los fundadores. De hecho, ella misma explicó que conoce los primeros pasos de la empresa por lo que vivieron otros, "que sé que lo sufrieron los fundadores porque yo me uní un poquito más tarde".

¿Cómo funciona entonces este sistema? El sistema entra en juego cuando el paciente ya ha empezado a tratarse. "Nosotros cogemos al paciente y cuando ya le dan la primera línea de tratamiento, empezamos a monitorizarlo con un test no invasivo, que al final es un análisis de sangre, saliva u orina y analizamos el ADN y miramos si el tratamiento está funcionando", explicó.

La segunda fase llega cuando el tratamiento ha dado resultado. En palabras de Planas, "una vez que ya estás libre de cáncer, miramos la recaída, buscamos la recaída y nos anticipamos a la recaída".

Llamas recordó que, hasta ahora, este tipo de pruebas solía exigir extraer tejido, lo que en algunos casos resultaba complicado. El presentador lo planteó con una advertencia previa: "Yo de esto sé poco, corrígeme si me equivoco, Marina". A su juicio, ahora con una simple muestra de sangre se permite detectar esas cantidades de ADN procedentes del tumor y estudiar cómo evoluciona la enfermedad a lo largo del tiempo.

¿Qué se usa ahora?

Planas atribuyó a su sistema dos ventajas más sobre los métodos actuales: "somos muy rápidos y más coste-efectivo también".

¿Cómo se hace el seguimiento de los pacientes? Lo más habitual es con "un PET-TAC, que te ponen radiación en tu cuerpo, por lo tanto te ponen toxicidad y no puedes hacerlo cada mes, tienes que hacerlo espaciadamente". La segunda es la punción de médula ósea, sobre la que señaló que "esto es invasivo para el paciente".

Según Planas, el objetivo de la empresa es "buscar el beneficio para el paciente y después poder dar más herramientas a los médicos". Planas defendió que el paciente ya tiene suficiente con luchar contra la enfermedad y que necesita herramientas menos dolorosas.

Dos años para crear la spin-off

Preguntada por los principales obstáculos, Planas señaló el primero que tuvo la empresa, que "fue crear la spin-off del Hospital 12 de Octubre". "Eso fue un reto que duró 2 años", recordó, aunque añadió que ese proceso abrió camino a otros proyectos: "De ahí han nacido muchas más". Ahora, según explicó, el desafío está en demostrar el impacto de su innovación en el uso clínico y en los pacientes y, sobre todo, el tema regulatorio.

Planas se refirió a la regulación europea como el principal freno. "El tema regulatorio es largo y a nivel europeo ya sabéis que las innovaciones somos muy buenos, pero después para llevarlas a la práctica nos ponemos palos en las ruedas", señaló. En su caso, la competencia llega de Estados Unidos: "Yo estoy luchando con americanos que tienen mucho dinero", y que, según dijo, tienen la aceptación del mercado muchísimo más fácil.

Por eso planteó una petición concreta a las administraciones madrileñas: "Yo lo que estoy pidiendo es a la Comunidad de Madrid o al Ayuntamiento que nos deje como un sandbox", es decir, un entorno de pruebas controlado como los que existen para el software. "Nosotros queremos demostrar que hacemos en paralelo y demostramos con un piloto", explicó.

Ángel Niño respondió que el Ayuntamiento ya cuenta con una herramienta de ese tipo. "Nosotros hace 2 años abrimos y creamos una ordenanza específica para sandbox", afirmó el concejal, que coincidió con el diagnóstico de Planas: "Europa somos líderes en regulación y eso va en contra de la innovación". Según Niño, con esa norma "toda la ciudad de Madrid es un sandbox para hacer pruebas", y como ejemplo citó un carrito de limpieza que va solo y coches autónomos.

El concejal añadió que hay una fundación trabajando en un sandbox como el que pedía la empresa, aunque no la identificó: "No voy a decir el nombre porque todavía no lo ha publicado". Según dijo, el Ayuntamiento también participa en esa iniciativa. Planas agradeció el premio por la visibilidad que da a la empresa en un momento concreto. "Estamos justo en ronda de financiación, también necesitamos dinero, obvio", explicó.