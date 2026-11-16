El enemigo silencioso de la vista: por qué la retinopatía diabética amenaza la salud ocular

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Diabetes este pasado sábado 14 de noviembre, los expertos advierten de que ver bien no siempre equivale a tener unos ojos sanos y apuestan por el diagnóstico precoz mediante tecnología no invasiva para evitar casos de ceguera irreversible.

La prevención y el acceso a pruebas diagnósticas ágiles en el sector óptico privado se consolidan como la mejor barrera frente a una patología cuya detección temprana resulta clave para frenar su avance.

La diabetes es una de esas patologías cuyo verdadero impacto no siempre se mide por las molestias inmediatas que genera, sino por el desgaste silencioso que provoca en el organismo a medio y largo plazo. Entre sus complicaciones más severas figura la retinopatía diabética, una afección ocular que puede desembocar en una pérdida irreversible de la visión e incluso en ceguera si no se identifica y aborda a tiempo. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes este pasado sábado 14 de noviembre, desde San Gabino Óptica y Audición ponen el foco en una realidad médica que suele pasar desapercibida para muchos pacientes: en sus estadios iniciales, esta enfermedad puede avanzar sin provocar ningún tipo de síntoma visual.

El problema de fondo radica en la propia naturaleza de la patología. Mientras el paciente percibe que su capacidad visual se mantiene aparentemente intacta, los niveles alterados de glucosa van deteriorando de forma progresiva los pequeños vasos sanguíneos de la retina. Este tejido, ubicado en la parte posterior del ojo, cumple una función esencial al transformar la luz en señales que el cerebro interpreta como imágenes. Cuando esa red vascular sufre daños, pueden desencadenarse hemorragias y otras alteraciones estructurales que, al alcanzar fases avanzadas, comprometen seriamente la vista.

El peligro de confiar en la ausencia de síntomas

En el ámbito de la salud visual, esperar a notar un problema para acudir al especialista suele ser una estrategia arriesgada, pero en el caso de los pacientes diabéticos resulta especialmente crítica. La ausencia de dolor o de pérdida brusca de agudeza visual lleva a muchas personas a posponer sus controles periódicos, permitiendo que la lesión progrese sin freno.

Así lo explica Ana Vázquez, directora de optometría de San Gabino Óptica y Audición, quien subraya la necesidad de cambiar la mentalidad preventiva: "La retinopatía diabética nos recuerda que ver bien no siempre significa que los ojos estén sanos. Por eso es importante no esperar a que aparezcan síntomas y cumplir las revisiones recomendadas. Nuestra tecnología de exploración de la retina permite obtener información valiosa para detectar posibles alteraciones, como parte de un proceso de atención en el que la valoración del profesional es fundamental".

De acuerdo con los criterios clínicos que manejan los especialistas, existen dos factores de riesgo determinantes en la aparición y evolución de esta complicación. En primer lugar se sitúa el control metabólico y glucémico del propio paciente, seguido del tiempo de evolución que lleve conviviendo con la diabetes. Precisamente por ello, el margen de actuación que ofrece una detección temprana se convierte en el factor diferencial para reducir drásticamente las probabilidades de acabar sufriendo una ceguera.

Innovación tecnológica sin molestias para el paciente

Uno de los grandes avances en la prevención ocular pasa hoy por la incorporación de equipamiento diagnóstico de última generación en los centros ópticos, agilizando el cribado y evitando molestias innecesarias al usuario. Tradicionalmente, la exploración profunda del fondo de ojo requería el uso de colirios para dilatar la pupila, un procedimiento que provoca visión borrosa temporal y sensibilidad a la luz durante varias horas.

Frente a ese método convencional, San Gabino Óptica y Audición ha apostado por dotar a sus establecimientos de retinógrafos confocales de alta resolución. Estos equipos permiten capturar imágenes detalladas del fondo de ojo sin necesidad de dilatar previamente la pupila, facilitando la identificación de lesiones sospechosas de manera rápida, cómoda y precisa para el paciente. Esta combinación de tecnología óptica avanzada y criterio profesional refuerza la capacidad de derivación temprana hacia el médico especialista cuando se detecta cualquier anomalía.

Tres señales de alerta que obligan a consultar de inmediato

Aunque los expertos insisten en que el objetivo es adelantarse a cualquier manifestación clínica mediante revisiones programadas, existen determinados síntomas que actúan como un claro aviso de que la retina puede estar sufriendo daños. Ante cualquiera de estas señales, la recomendación es acudir sin demora a una revisión profesional:

Visión borrosa o fluctuante: cambios intermitentes en la nitidez que dificultan tareas cotidianas como la lectura o la correcta percepción de los objetos a distintas distancias.

Manchas oscuras flotantes: aparición de puntos negros, sombras o formas similares a telarañas que se desplazan dentro del campo visual.

Pérdida de nitidez en el detalle: dificultad creciente para leer textos con claridad o distinguir contornos y detalles finos.

Inversión y modernización con más de seis décadas de historia

La apuesta por este tipo de soluciones diagnósticas se enmarca en la nueva etapa empresarial que atraviesa San Gabino Óptica y Audición. La firma, que cuenta con 67 años de trayectoria desde que Ángel San Gabino y Nieves Castro abrieran su primer taller de montaje en la madrileña calle de Hermosilla en 1959, opera actualmente a través de 21 centros repartidos entre Madrid y Guadalajara.

Integrada en el grupo Adrián Salgado, la compañía ha puesto en marcha un ambicioso plan de remodelación de sus espacios, renovación de diseño y fuerte inversión en tecnología de vanguardia. Una estrategia orientada a consolidar su posicionamiento en el sector óptico y auditivo mediante una atención cercana y altamente especializada, en la que el equipamiento clínico juega un papel central para proteger la salud visual de los ciudadanos.