La miopía se dispara en España: el 80% de la población necesitará gafas o lentillas en 2030

Cuidar de nuestros ojos se ha convertido en uno de los grandes retos sanitarios de nuestro tiempo. Cada vez vemos más de cerca, a las pantallas y menos a la lejanía, lo que está provocando una mutación en la estructura de los ojos de la mayoría de la población.

Así lo confirma el 'I Observatorio de la Visión en España: El sector óptico ante la pandemia visual', un informe presentado recientemente en la sede de la CEOE tras reunir a expertos, pacientes y profesionales del sector. Los datos del estudio lanzan una advertencia clara: actualmente, el 72% de la población española utiliza gafas o lentes de contacto, pero las previsiones apuntan a que esta cifra alcanzará el 80% en el año 2030.

Detrás de este crecimiento imparable se esconden dos factores principales. Por un lado, el envejecimiento natural de la población, que hace que más del 80% de los mayores de 55 años requiera algún tipo de corrección óptica. Por otro, el alarmante aumento de la miopía en edades cada vez más tempranas, impulsado en gran medida por los hábitos actuales y el uso intensivo de pantallas. Según el informe, el 20% de los niños de entre 5 y 7 años ya padece miopía, un porcentaje que se dispara hasta el 62,5% entre los jóvenes de 17 a 27 años.

Sabemos que debemos revisarnos la vista, pero lo posponemos

A pesar de estas cifras, la prevención sigue siendo una asignatura pendiente. Cerca de 3 de cada 4 españoles sostiene que revisar la vista es tan importante como acudir al médico de cabecera, y el 67,1% reconoce que debería someterse a un examen visual al menos una vez al año. Sin embargo, en la práctica, el 47,1% lleva más de doce meses sin hacerlo.

Las principales razones, el estilo de vida actual. El estudio señala que 1 de cada 3 ciudadanos retrasa sus visitas por falta de tiempo, problemas de desplazamiento o incompatibilidad horaria. Entre los jóvenes, este abandono llega al 40%, siendo los horarios limitados la principal barrera en más de la mitad de los casos. En este escenario, las ópticas se consolidan como el recurso sanitario más cercano y accesible: el 55,6% de los españoles realizó allí su última revisión, muy por delante de las consultas privadas de oftalmología (20,8%) y de los centros públicos (16,8%).

Un apoyo nutricional diario: Visión Plus de Mundo Natural

Además de acudir a nuestras revisiones periódicas y adoptar hábitos saludables, como descansar la vista de las pantallas y pasar más tiempo al aire libre, proteger nuestros ojos desde el interior es una estrategia clave frente al desgaste diario.

Para quienes buscan un refuerzo nutricional completo, Visión Plus (liposomado) de MundoNatural es una excelente opción. Este complemento alimenticio está formulado específicamente para proteger el tejido ocular y combatir el estrés oxidativo al que sometemos nuestra vista cada día. Su fórmula combina tres potentes carotenoides, luteína, zeaxantina y astaxantina, junto con ácido alfa lipoico, vitamina A y zinc, nutrientes esenciales que contribuyen al mantenimiento de la visión en condiciones normales.

Gracias a su tecnología liposomada, facilita una absorción óptima de sus principios activos con tan solo una cápsula al día durante la comida principal, convirtiéndose en un aliado práctico y eficaz para cuidar la salud visual a largo plazo.

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