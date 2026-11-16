La peligrosa moda del 'heightmaxxing': adolescentes recurren a un medicamento contra el cáncer para ganar altura

Conseguir unos centímetros más de altura se ha convertido en el objetivo de algunos adolescentes que están dispuestos a recurrir a métodos extremos para modificar su físico. Es lo que se conoce como heightmaxxing, una tendencia que ha comenzado a extenderse por plataformas como TikTok y Reddit y que ha llevado a algunos jóvenes, principalmente varones, a consumir un medicamento oncológico con la esperanza de crecer.

El fármaco en cuestión es el erdafitinib, comercializado en España bajo el nombre de Balversa y conocido en estas comunidades de internet como "erda" o "erta". Aunque está indicado para determinados pacientes con cáncer de vejiga avanzado, algunos usuarios han empezado a recomendarlo como una supuesta fórmula para aumentar la estatura. En sus publicaciones comparten incluso información sobre dosis, precios y lugares donde conseguirlo, sin prestar la misma atención a las consecuencias que puede tener su consumo.

Esta práctica forma parte de la subcultura del looksmaxxing, que engloba diferentes métodos y experimentos dirigidos a mejorar el aspecto físico. Dentro de este fenómeno, el heightmaxxing pone el foco exclusivamente en la altura y ha encontrado difusión entre jóvenes preocupados por ganar centímetros, incluso a costa de poner en riesgo su salud.

Qué es el erdafitinib y por qué lo utilizan para crecer

El erdafitinib es un medicamento oncológico que actúa como inhibidor de la tirosina quinasa y bloquea la actividad del receptor FGFR3, implicado en el desarrollo de determinados tumores. Su finalidad es impedir que las células cancerosas continúen creciendo y propagándose.

En España, está autorizado y financiado por el Sistema Nacional de Salud para el tratamiento de pacientes adultos con carcinoma urotelial irresecable o metastásico, es decir, un cáncer que afecta principalmente al revestimiento de la vejiga y las vías urinarias y que se encuentra en una fase avanzada.

El interés de algunos adolescentes por este tratamiento procede de investigaciones que han observado una posible relación entre su administración y el crecimiento óseo. Uno de estos trabajos, realizado por investigadores de la Universidad Médica de Viena, detectó este fenómeno en niños y adolescentes con cáncer que recibían el fármaco. Sin embargo, los datos disponibles son todavía muy limitados y no permiten considerarlo un tratamiento para aumentar la estatura.

De hecho, el erdafitinib no está aprobado para estimular el crecimiento. Así lo ha advertido un portavoz de Johnson & Johnson, fabricante del medicamento. También el doctor Donald Grant, médico de familia y asesor clínico sénior de The Independent Pharmacy, ha alertado de los riesgos de esta práctica con una recomendación clara: "Mi consejo es sencillo: no lo tomes".

Los graves efectos secundarios de tomar un medicamento oncológico

Las consecuencias de recurrir a este fármaco sin indicación médica ya aparecen en algunos testimonios de jóvenes que han compartido sus experiencias. Según recoge la revista Rolling Stone, Zak, un creador de contenido de Nueva York de 17 años, estuvo tomando erdafitinib de forma intermitente durante dos años. Durante ese periodo experimentó dolores articulares, hemorragias nasales y una sequedad extrema de la piel.

Otra adolescente relata que comenzó a perder las uñas después de apenas dos meses utilizando el medicamento junto con otros suplementos.

Estos casos reflejan algunos de los riesgos asociados a un tratamiento cuyos efectos adversos pueden afectar a diferentes partes del organismo. Según los datos de su ficha técnica, entre las reacciones más frecuentes se encuentran la hiperfosfatemia, es decir, el aumento de fósforo en sangre, registrada en el 78,5% de los pacientes; la diarrea (55,5%); la estomatitis o inflamación de la mucosa oral (52,8%); la sequedad de boca (39,9%) y la disminución del apetito (31,7%).

También se han registrado alteraciones cutáneas y de las uñas, caída del cabello, anemia, fatiga, náuseas y problemas oculares. Entre estos últimos destaca la retinopatía serosa central, una afección que puede provocar acumulación de líquido debajo de la retina y que se notificó en el 28% de los pacientes.

Algunas reacciones pueden alcanzar una gravedad considerable. Entre los efectos adversos de grado 3 o superior figuran la estomatitis (10,6%), la hiponatremia (8,8%), el síndrome de eritrodisestesia palmoplantar (7,9%), que provoca alteraciones en las palmas de las manos y las plantas de los pies, y la diarrea (4%).

Las cifras de los tratamientos también reflejan la importancia de estos riesgos: el 59,7% de los pacientes necesitó una reducción de la dosis por las reacciones adversas y el 19,4% tuvo que interrumpir definitivamente la medicación.