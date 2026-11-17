Cofares ha trasladado a las formaciones políticas que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre 15 propuestas con el objetivo de fortalecer la autonomía estratégica en salud en España y proteger el modelo farmacéutico español y la distribución farmacéutica de gama completa.

Frente a los actuales desafíos sanitarios, geopolíticos, demográficos y tecnológicos, Cofares explicó que defiende la fórmula de éxito que supone el binomio distribución farmacéutica de gama completa y farmacia comunitaria. "Una alianza que garantiza el acceso diario a medicamentos y productos de salud en cualquier punto de España, asegurando la cohesión territorial. Y que, además, actúa como un pilar indispensable en la protección de la salud pública", remarcó Eduardo Pastor, presidente de Cofares.

Bajo la premisa de que la salud debe tratarse como un asunto de seguridad nacional, Cofares propone a las formaciones políticas una batería de medidas que sitúan a la distribución farmacéutica de gama completa como un escudo vital para la soberanía sanitaria de España.

En primer lugar, defiende el reconocimiento legal de la distribución de gama completa, "reconocer por norma con rango de ley su condición de servicio estratégico y de interés general como garante del suministro diario de todos los medicamentos y productos sanitarios a cualquier farmacia del territorio, con independencia de su rentabilidad o ubicación".

También, la integración de la distribución y la farmacia en la planificación sanitaria e "incorporarlas de forma estable en la gestión sanitaria, asistencial y logística del Estado", con coordinación con la Aemps en el control de desabastecimientos, participación en grupos de trabajo sobre reservas estratégicas, participación en foros de coordinación con las comunidades autónomas, etc.

Aboga también por un plan de viabilidad para la farmacia rural y las de menor volumen de actividad y reconocer el papel de servicio público de la distribución farmacéutica en dicho ámbito, así como por una alianza entre la farmacia comunitaria y la Atención Primaria, impulsando de forma coordinada protocolos de colaboración con prioridad en el medio rural y con el objetivo de reforzar el seguimiento de pacientes crónicos, la adherencia terapéutica y la atención de proximidad.

Cofares reclama asimismo un plan nacional contra los desabastecimientos, reforzando la capacidad logística, de almacenamiento, trazabilidad y anticipación de la distribución farmacéutica frente a tensiones de suministro y medicamentos falsificados, con posibilidad de incentivos fiscales a las empresas de distribución autorizadas que inviertan en esas capacidades.

Otra de las demandas es la integración de la distribución de gama completa en la estrategia nacional de autonomía estratégica, fomentando un programa nacional con rango de política de seguridad nacional, coordinada con la UE, que contemple reservas de medicamentos esenciales, críticos y estratégicos, vacunas y preparación ante emergencias sanitarias.

Además, pide garantizar que cualquier reforma del sistema de fijación de precios de los medicamentos no penalice a quien tiene la obligación de mantener las existencias de todo el catálogo y de su abastecimiento al mercado. Para ello, las futuras reformas incluirán mecanismos que garanticen la viabilidad de todos los agentes que participan en la cadena de valor del medicamento.

En cuanto a la dispensación de medicamentos hospitalarios, reclama reforzarla en la farmacia comunitaria más cercana al paciente y elegida por el mismo, contando para ello con el sector de la distribución como garante de trazabilidad y seguridad de los medicamentos. En este sentido, propone regular que la dispensación con entrega informada de medicamentos en el domicilio del paciente siempre se realice por un farmacéutico desde la oficina de farmacia, con el fin de garantizar la conservación, custodia y trazabilidad e impidiendo la intervención de terceros ajenos al canal farmacéutico.

Cofares busca también reforzar el papel de la red de farmacias comunitarias en las políticas de salud pública de prevención, protección de la salud y uso racional del medicamento, aprovechando su capilaridad y cercanía al ciudadano; así como reforzar la presencia de la farmacia y la distribución en el espacio nacional de datos de salud, como fuentes y destinatarias de información dentro de un sistema de captación y gestión de datos bidireccional e interoperable y basado en la colaboración público-privada.

Reclama en otro punto un canal farmacéutico único para medicamentos de uso humano y uso animal, garantizando que la trazabilidad, custodia, transporte y dispensación de medicamentos de uso humano y uso animal se realicen exclusivamente a través del canal farmacéutico.

En sus demandas, incluye un "marco veterinario estable, más sencillo y con separación de funciones", de forma que, en consenso con las comunidades, se asegure una aplicación homogénea en todo el territorio de la normativa de prescripción y dispensación de medicamentos de uso animal, preservando la separación entre prescripción y dispensación y reforzando el papel del veterinario con el farmacéutico impulsando una comunicación fluida que beneficie tanto al propietario (tutor) como al animal de compañía.

Los últimos puntos reclaman que se permita, "con carácter excepcional y principalmente en zonas rurales, que las clínicas veterinarias y explotaciones ganaderas puedan disponer de un botiquín o depósito de medicamentos, siempre vinculados a una oficina de farmacia, y autorizado por la autoridad sanitaria" de las comunidades autónomas, y que se garantice la trazabilidad completa del medicamento de uso animal, desde la prescripción hasta la dispensación, impulsando el uso racional de antibióticos en animales, con especial atención a las explotaciones ganaderas, conforme al Plan Nacional frente a las Resistencias Antimicrobianas.