Las fiestas navideñas suelen traer consigo comidas copiosas, mayor consumo de azúcares, alcohol y cambios en los horarios de descanso. Preparar el organismo unas semanas antes no consiste en hacer dietas restrictivas, sino en fortalecer los órganos clave para que gestionen mejor esta sobrecarga temporal.

Una sobrecarga que van a sentir sobre todo el hígado y el intestino. Ambos órganos encargados de metabolizar y filtrar las toxinas que llevan consigo una dieta como la navideña. Mientras que el hígado, que es el laboratorio del cuerpo, se encarga de filtrar toxinas, metabolizar el alcohol y producir bilis para digerir las grasas, el intestino, es donde se absorben los nutrientes y los azúcares y ultraprocesados pueden desequilibrar estas bacterias, causando hinchazón y gases.

No hay fórmulas mágicas pero sí que podemos implementar ciertos hábitos sencillos durante las dos o tres semanas previas a la Navidad ayuda a que el sistema digestivo llegue en óptimas condiciones.

Apoya la función hepática con alimentos amargos

Los alimentos con un toque amargo estimulan de forma natural la producción de bilis, lo que facilita la digestión de las grasas. Añadir alimentos como las alcachofas, endivias, escarola, rúcula o brócoli pueden ser el mejor aliado para el laboratorio del cuerpo al que también le encantan las infusiones de boldo, diente de león o cardo mariano, que después de comer alivian la pesadez.

Muchos de estos ingredientes los encontramos en Depurplus de MundoNatural, un aliado para nuestra salud hepática que actúa tanto en la fase 1 como la fase 2 de la detoxificación del hígado y previenen las sobrecargas en este órgano que es un de los más que más sufre los excesos navideños.

Cuida y repuebla tu microbiota intestinal

Una flora intestinal fuerte actúa como escudo frente a los excesos y mejora el tránsito intestinal. Para mimar a nuestra flora es recomendable consumir alimentos ricos en fibra soluble como avena, plátano, espárragos, ajo y cebolla, que sirven de alimento para las bacterias buenas. Sí además, incluimos yogur natural, kéfir, chucrut o kombucha esteremos aportando microorganismos beneficiosos.

Si quieres dar un paso más para blindar tu intestino, los complementos simbióticos son grandes aliados. A diferencia de los probióticos convencionales, estos unen bacterias beneficiosas con la fibra que necesitan para prosperar.

Una opción muy completa para esta puesta a punto es Simbioline Megaflora de MundoNatural. Cada cápsula aporta microorganismos vivos (mezclas de Lactobacillus y Bifidobacterium) combinados con inulina, una fibra prebiótica que nutre la flora intestinal. Además, incluye vitamina B6, que ayuda a mantener a raya el cansancio y refuerza las defensas.