La doctora Ana Pérez-Alzueta, ginecóloga especialista en fertilidad de Fertilab Barcelona, explicó que "una de las dudas más habituales en consulta es cómo saber cuántos óvulos quedan y qué significa esa información para las posibilidades de ser madre. La reserva ovárica nos orienta sobre la cantidad de óvulos, pero no sobre su calidad, que también desempeña un papel fundamental en la fertilidad".

Desde Fertilab Barcelona señalaron que muchas mujeres desconocen cómo evoluciona su fertilidad, qué información pueden obtener sobre ella y qué opciones existen si desean posponer la maternidad. A pesar de los avances en medicina reproductiva, todavía persisten ciertos tabúes que dificultan hablar con naturalidad de cuestiones como la edad, las dificultades para concebir o la preservación de óvulos.

Con el paso de los años, tanto la cantidad como la calidad de los óvulos disminuyen de forma natural, lo que puede dificultar las posibilidades de conseguir un embarazo. Uno de los conceptos clave para entender este proceso es la reserva ovárica, que hace referencia a la cantidad de óvulos que quedan en los ovarios en un momento determinado.

Actualmente, existen dos pruebas principales que permiten valorar la reserva ovárica. La primera es un análisis de sangre que mide los niveles de la hormona antimülleriana (AMH), un indicador que ayuda a estimar la reserva de óvulos. La segunda es una ecografía transvaginal que permite contar los pequeños folículos presentes en los ovarios, donde se desarrollan los óvulos.

Ambas pruebas ofrecen información útil para conocer mejor la situación reproductiva de una mujer y, especialmente, para estimar cómo podrían responder sus ovarios a un tratamiento de estimulación ovárica. Sin embargo, sus resultados no permiten conocer el número exacto de óvulos ni determinar por sí solos las posibilidades de conseguir un embarazo.

"Tener una reserva ovárica baja no significa necesariamente que una mujer no pueda quedarse embarazada, del mismo modo que una reserva adecuada tampoco lo asegura. Por eso, es importante interpretar estos resultados teniendo en cuenta la edad y las circunstancias de cada paciente", añadió la especialista en preservación de la fertilidad.

A pesar de que cada vez se habla con mayor naturalidad de la maternidad y la reproducción asistida, todavía existen dudas, desconocimiento y ciertos tabúes alrededor de la fertilidad femenina. Muchas mujeres no se plantean conocer su reserva ovárica hasta que empiezan a buscar un embarazo o encuentran dificultades para conseguirlo. Sin embargo, disponer de información sobre la propia salud reproductiva también puede ser útil para quienes todavía no tienen previsto ser madres, pero desean conocer sus opciones de futuro.

"Es importante que las mujeres puedan hablar abiertamente sobre su fertilidad, resolver sus dudas y conocer las posibilidades que tienen a su alcance, independientemente de si desean ser madres ahora o más adelante. Contar con información y asesoramiento médico les permite tomar decisiones con mayor tranquilidad", manifestó Pérez-Alzueta.

En este contexto, el asesoramiento de los especialistas permite resolver dudas, desmontar falsas creencias y conocer las alternativas que ofrece actualmente la medicina reproductiva. Entre ellas se encuentra la vitrificación de óvulos, una técnica de congelación ultrarrápida que permite conservarlos para intentar utilizarlos más adelante mediante un tratamiento de reproducción asistida.

Por ello, el acompañamiento de los profesionales resulta fundamental, tanto para valorar las alternativas disponibles como para resolver las dudas que puedan surgir durante el proceso. "En Fertilab Barcelona trabajamos con un equipo de especialistas que aborda cada caso de forma coordinada y realiza el seguimiento a lo largo de todo el proceso", incidió la ginecóloga especialista en fertilidad. "Para nosotros es fundamental que cada paciente se sienta escuchada y acompañada. Contar con los mismos especialistas durante todo el proceso nos permite conocer mejor su situación, establecer una relación de confianza y ofrecerle una atención adaptada a sus necesidades", sostuvo.

Precisamente, dar visibilidad a estas inquietudes y hablar con mayor naturalidad de la reproducción asistida es también uno de los aspectos que aborda In Vitro, la serie de 3Cat y HBO Max. En el proceso de dar forma a esta ficción, Fertilab Barcelona compartió con el equipo artístico y de producción conocimientos sobre los procedimientos y el vocabulario propios de este ámbito, contribuyendo a la verosimilitud de la serie.