Un estudio observacional elaborado conjuntamente por el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca y la Universidad Católica San Antonio de Murcia ha revelado un dato preocupante sobre la salud cardiovascular: el uso de sustancias tóxicas recreativas se constata en más de tres de cada diez pacientes menores de 40 años que sufren un infarto agudo de miocardio.

La investigación ha sido dada a conocer en el marco del Congreso de la Salud Cardiovascular 2026, una cita científica promovida por la Sociedad Española de Cardiología –Congreso SEC26–, tras estudiar la evolución clínica de 2.573 personas afectadas por episodios coronarios agudos. Del conjunto de la muestra, el 17,5 por ciento contaba con 50 años o menos, mientras que el 3,3 por ciento se situaba en los 40 años o por debajo.

Mayoritariamente varones

El análisis, encabezado por los doctores Ramón López y Pilar Carrillo, aborda un fenómeno clínico al alza detectado por los especialistas en los últimos tiempos: el incremento de la incidencia del infarto en la población joven, un segmento que ya agrupa entre el cuatro y el diez por ciento de los casos registrados en personas de menos de 50 años.

Al detallar el perfil médico de los afectados más jóvenes, el documento subraya que se trata mayoritariamente de varones que presentan una escasa prevalencia de los factores de riesgo clásicos, tales como la hipertensión arterial, la diabetes o el colesterol elevado. La gran excepción entre los hábitos nocivos tradicionales la marca el consumo de tabaco, detectado en el 42 por ciento de estos pacientes.

Por el contrario, lo que ha encendido las alarmas del equipo médico es la intensa presencia de estupefacientes. Entre los menores de 50 años analizados, se confirmó el uso de cannabis en el 12,5 por ciento de los historiales, de cocaína en el 10,2 por ciento y de anfetaminas en el 3,1 por ciento. En términos globales, algún tipo de sustancia ilícita se localizó en el 22 por ciento del grupo de hasta 50 años y alcanzó un llamativo 39,1 por ciento en menores de 40.

Los investigadores han advertido además de que estas cifras podrían reflejar una realidad aún más severa, dado que los test en orina únicamente acreditaron la presencia de sustancias en una fracción de los casos sospechosos. Por este motivo, los expertos abogan por instaurar el cribado toxicológico sistemático como protocolo habitual ante cualquier evento coronario agudo en personas jóvenes.