Dormir bien es una de las claves para mantener una buena salud. Sin embargo, el descanso sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes para muchas personas. Las dificultades para conciliar el sueño, los despertares nocturnos y la sensación de cansancio al levantarse pueden afectar al bienestar diario y a la calidad de vida.

Al igual que ocurre con la alimentación y el ejercicio físico, prestar atención al descanso resulta fundamental para cuidar el organismo. Por eso, cada vez más personas buscan alternativas que les permitan dormir mejor. Entre ellas, algunos suplementos nutricionales han despertado un interés creciente, especialmente el magnesio.

Este mineral es esencial para el funcionamiento del cuerpo y participa en diferentes procesos fisiológicos. Además, algunas investigaciones apuntan a que su suplementación podría ayudar a mejorar determinados aspectos del sueño, especialmente el tiempo que una persona tarda en quedarse dormida.

Magnesio para conciliar el sueño más rápido

Uno de los posibles beneficios del magnesio está relacionado con la latencia del sueño, que es el tiempo que transcurre desde que una persona se acuesta hasta que consigue dormirse.

El especialista en longevidad Sebastián La Rosa explica que existen estudios que han observado una reducción de este periodo entre las personas que toman suplementos de magnesio. "Disminuye la latencia del sueño y disminuye aproximadamente unos 10 minutos", señala.

En términos prácticos, esto supondría pasar de tardar unos 20 minutos en quedarse dormido a hacerlo en aproximadamente diez. No obstante, los resultados pueden variar en función de las características de cada persona y de sus niveles previos de este mineral.

¿A partir de qué edad puede ser más beneficioso? La edad es uno de los factores que conviene tener en cuenta al valorar la suplementación con magnesio. Según explica La Rosa, sus efectos podrían ser más apreciables en personas mayores de 50 años, especialmente cuando presentan niveles insuficientes del mineral.

Esto se debe a que los beneficios de tomar un suplemento pueden ser menores cuando el organismo ya dispone de cantidades adecuadas. Por tanto, no todas las personas necesitan recurrir a la suplementación para mejorar su descanso.

En este sentido, el experto considera que el magnesio no debería ser la primera alternativa para los menores de 50 años que buscan dormir mejor. "Parece más efectivo el magnesio para personas mayores que para personas jóvenes", explica.

La recomendación pasa, por tanto, por evitar el consumo indiscriminado de suplementos y valorar las necesidades nutricionales individuales antes de incorporarlos a la rutina.

Otros suplementos que pueden ayudar a mejorar el descanso

El magnesio no es la única opción que se estudia para favorecer la calidad del sueño. Existen otros componentes que también han despertado interés por su posible relación con la relajación y el descanso.

Uno de ellos es la L-teanina, un aminoácido presente de forma natural en el té verde que puede favorecer la relajación sin provocar una sedación intensa.

También destaca la glicina, otro aminoácido que participa en diferentes funciones del sistema nervioso. Por su parte, la vitamina D3 se ha relacionado en algunas investigaciones con la calidad del sueño, especialmente al estudiar los posibles efectos de unos niveles bajos de esta vitamina.

En cualquier caso, estos suplementos no deben considerarse soluciones universales para los problemas de descanso. Su utilidad depende de las circunstancias individuales y no sustituyen la importancia de mantener unos hábitos saludables.

Alimentos ricos en magnesio para incorporarlos a la dieta

Además de los suplementos, la alimentación es una de las principales vías para conseguir el magnesio que necesita el organismo. Se trata de un mineral esencial que el cuerpo no puede producir por sí mismo, por lo que debe obtenerse a través de los alimentos.

Entre las fuentes más interesantes destacan los frutos secos, las verduras de hoja verde, las legumbres, algunas frutas y el cacao. Incorporar estos productos a una dieta variada y equilibrada ayuda a mantener un aporte adecuado de este nutriente.

En cuanto a su distribución, aproximadamente el 60% del magnesio del organismo se encuentra en los huesos, el 39% en los músculos y otros tejidos y el 1% restante en la sangre.

En definitiva, cuidar el descanso requiere prestar atención a diferentes factores, desde la alimentación hasta los hábitos diarios. El magnesio puede desempeñar un papel interesante en este ámbito, pero sus posibles beneficios no son iguales para todo el mundo. Antes de recurrir a los suplementos, conviene valorar si realmente existe una necesidad de aumentar su aporte.