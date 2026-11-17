Un equipo científico de referencia en la Comunidad Valenciana ha puesto en marcha una investigación orientada a ofrecer soluciones pioneras a mujeres con problemas reproductivos severos. El proyecto, bautizado como TECREA, ha obtenido el respaldo del Programa Prometeo de la Generalidad Valenciana, diseñado para reconocer y financiar a grupos de investigación de excelencia durante un periodo de cuatro años.

La dirección científica de este programa corre a cargo del profesor Antonio Pellicer y del doctor José Remohí. Ambos lideran una propuesta multidisciplinar que combina los últimos avances en medicina regenerativa, bioingeniería y herramientas ómicas. El propósito central radica en descifrar los mecanismos biológicos del fallo reproductivo, un desafío de primer orden ante el progresivo retraso de la maternidad en las sociedades occidentales.

Dentro del proyecto se articulan dos ramas de trabajo principales. La primera de ellas, encabezada por la doctora Sonia Herraiz desde la IVI Institute Foundation y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, centrará sus esfuerzos en reactivar ovarios deteriorados por el paso del tiempo o por diversas patologías. Su equipo analizará la inflamación crónica asociada a la edad y el desgaste de las estructuras celulares para ensayar terapias con factores de crecimiento y mejorar sensiblemente la calidad de los ovocitos.

Reparar el endometrio

De forma complementaria, el equipo que coordina la doctora Irene Cervelló profundizará en métodos innovadores para reparar el endometrio, una mucosa imprescindible para que prospere la anidación del embrión. Los ensayos abordarán cuadros complejos como el síndrome de Asherman o la atrofia endometrial mediante el uso experimental de plasma rico en plaquetas obtenido a partir de cordón umbilical.

"Queremos comprender en profundidad cómo funcionan estas terapias sobre un endometrio dañado y qué mecanismos pueden ayudarnos a recuperar sus condiciones adecuadas. Este conocimiento es fundamental para explorar nuevas alternativas destinadas a pacientes que actualmente cuentan con opciones terapéuticas limitadas", señaló la doctora Cervelló al exponer los objetivos clínicos de la iniciativa.

Asimismo, el grupo desarrollará modelos tridimensionales de laboratorio para simular fielmente las afecciones del aparato reproductor femenino. Esta tecnología facilitará el testeo de tratamientos con mayor precisión biológica antes de su ensayo en humanos, consolidando un puente sólido hacia futuras aplicaciones clínicas contra la infertilidad.