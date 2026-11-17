Los neandertales desaparecieron hace miles de años, pero parte de su ADN continúa presente en los humanos modernos. Ahora, un estudio ha identificado una pequeña secuencia genética heredada de ellos que se relaciona con el volumen de una región concreta del cerebro y con un menor riesgo de esquizofrenia.

La investigación, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences y dirigida por Hugo Zeberg, del Instituto Karolinska de Suecia, y Svante Pääbo, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, ha analizado una variante genética que afecta al lóbulo occipital, situado en la zona posterior del cerebro y relacionado principalmente con el procesamiento de la información visual.

El hallazgo parte de una diferencia anatómica conocida entre neandertales y humanos modernos. Los primeros tenían cráneos generalmente más alargados y menos globulares, lo que apunta a una distribución diferente del tejido cerebral. El equipo de investigadores ha tratado de determinar si alguna de las variantes genéticas heredadas de los neandertales podría estar relacionada con estas diferencias.

Una pequeña pérdida de ADN

Para ello, los científicos han analizado datos del Proyecto 1000 Genomas y los han comparado con genomas humanos antiguos. Así han identificado una pequeña deleción, es decir, la pérdida de cuatro letras del ADN, localizada en el cromosoma 14.

Esta variante aparece en poblaciones actuales de fuera del África subsahariana, principalmente en Europa y Asia, una distribución compatible con los cruces que se produjeron entre los neandertales y los antepasados de los humanos modernos que abandonaron África.

El siguiente paso ha sido comprobar si esta secuencia podía estar relacionada con alguna característica del cerebro. Para ello, los investigadores han recurrido a estudios que combinan información genética con imágenes obtenidas mediante resonancia magnética.

Entre las cerca de 4.000 características analizadas, la asociación más destacada ha aparecido en el volumen del cúneo, una estructura situada en la parte interna del lóbulo occipital que participa en el procesamiento de la información visual.

Los portadores de la variante neandertal presentaban aproximadamente 0,85 centímetros cúbicos menos de volumen del lóbulo occipital por cada copia heredada. En quienes tenían dos copias, la reducción alcanzaba aproximadamente 1,7 centímetros cúbicos respecto a quienes no portaban la variante.

Los investigadores han tenido en cuenta el tamaño total de la cavidad craneal o de la cabeza, por lo que el resultado no significa simplemente que estas personas tengan un cerebro más pequeño. Se trata de una diferencia relativa en una región concreta.

Cerca del gen DAAM1

La variante se encuentra cerca del gen DAAM1, relacionado con el desarrollo cerebral y con la organización del citoesqueleto de las células. La secuencia no modifica directamente la proteína producida por este gen, sino que podría tener un efecto regulador sobre su actividad.

Los autores han encontrado asociaciones entre la variante heredada de los neandertales y cambios modestos en la expresión de DAAM1 en algunos tejidos. Sin embargo, el estudio no permite atribuir el efecto observado a una única modificación genética ni determinar por completo el mecanismo por el que se produce.

El hallazgo también ha revelado una relación con la esquizofrenia. Los investigadores han observado que la variante se asocia con una reducción relativa de alrededor del 5% del riesgo por cada copia y de cerca del 10% en quienes han heredado dos copias.

No determina la inteligencia

El análisis tampoco ha encontrado una relación significativa con la inteligencia general. La asociación con el nivel educativo ha sido igualmente muy pequeña, hasta el punto de que el efecto estimado equivaldría, en el límite superior, a unos trece días menos de escolarización por cada copia.

Por tanto, los investigadores no pueden establecer que una mayor o menor cantidad de tejido en esta región cerebral implique una mayor o menor capacidad intelectual.

Las reconstrucciones anatómicas apuntan a que los neandertales tenían lóbulos occipitales relativamente mayores que los humanos modernos, mientras que la variante genética que transmitieron se relaciona actualmente con un menor volumen de esta región.

Los científicos advierten de que la forma y el tamaño del cerebro son características complejas en las que intervienen numerosos genes y otros factores. Una sola variante genética no puede explicar por sí misma las diferencias anatómicas entre neandertales y humanos modernos.