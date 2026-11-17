Un proyecto de investigación valenciano estudiará nuevas estrategias para recuperar la función de ovarios dañados, regenerar el endometrio y desarrollar modelos tridimensionales que permitan comprender mejor las causas de la infertilidad femenina y avanzar hacia futuras alternativas terapéuticas.

La iniciativa, denominada TECREA, ha recibido una ayuda del Programa Prometeo de la Generalidad Valenciana, destinado a grupos de investigación de excelencia, que permitirá desarrollar el proyecto durante los próximos cuatro años. La investigación está dirigida por el profesor Antonio Pellicer y el doctor José Remohí, y cuenta con las doctoras Sonia Herraiz e Irene Cervelló, investigadoras de IVI Institute Foundation y del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, al frente de dos de sus principales líneas de trabajo.

El proyecto combinará medicina regenerativa, bioingeniería y tecnologías ómicas para profundizar en los mecanismos biológicos de la infertilidad femenina, en un contexto marcado por el retraso de la maternidad y la creciente relevancia de los problemas reproductivos.

Una de las líneas de investigación, liderada por la doctora Sonia Herraiz, se centrará en estudiar estrategias para reactivar ovarios afectados por el envejecimiento o determinadas patologías y mejorar la calidad de los ovocitos. Para ello, se analizarán procesos relacionados con la inflamación crónica asociada a la edad y el deterioro de los mecanismos celulares, además de evaluar posibles terapias y factores de crecimiento en modelos animales.

Por su parte, el equipo de la doctora Irene Cervelló investigará nuevas terapias regenerativas para reparar el endometrio, el tejido que recubre el interior del útero y que resulta fundamental para la implantación embrionaria. Esta línea abordará alteraciones como el síndrome de Asherman, el endometrio fino o la atrofia endometrial, estudiando, entre otras alternativas, el potencial del plasma rico en plaquetas procedente de cordón umbilical.

"Queremos comprender en profundidad cómo funcionan estas terapias sobre un endometrio dañado y qué mecanismos pueden ayudarnos a recuperar sus condiciones adecuadas. Este conocimiento es fundamental para explorar nuevas alternativas destinadas a pacientes que actualmente cuentan con opciones terapéuticas limitadas", señaló la doctora Cervelló.

Además, ambas investigadoras trabajarán en el desarrollo de modelos tridimensionales capaces de reproducir en el laboratorio determinadas enfermedades del aparato reproductor femenino. Estos sistemas permitirán estudiar los mecanismos que intervienen en su desarrollo y evaluar posibles tratamientos en condiciones más próximas a las que presentan las pacientes.

Con este proyecto, IVI Institute Foundation y el Instituto de Investigación Sanitaria La Fe buscan avanzar en el conocimiento de la infertilidad femenina y facilitar que los descubrimientos científicos puedan trasladarse en el futuro a nuevas aplicaciones clínicas y terapéuticas.