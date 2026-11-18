Un estudio del Instituto de Investigación Biomédica Cataluña Sur (IRB CatSud) ha identificado alteraciones celulares previas al tratamiento que podrían explicar por qué algunos pacientes con VIH no consiguen recuperar plenamente su sistema inmunitario, pese a tener el virus bajo control.

La investigación, publicada en la revista científica Molecular Medicine, ha analizado los procesos biológicos de las células del sistema inmunitario de 100 personas con VIH antes de que comenzaran el tratamiento antirretroviral. Los resultados han permitido detectar diferencias entre quienes posteriormente recuperaron sus defensas y quienes mantuvieron una respuesta inmunitaria insuficiente.

Aunque los tratamientos actuales contra el virus de la inmunodeficiencia humana son muy eficaces y permiten reducir su presencia hasta niveles indetectables, entre un 15% y un 30% de los pacientes no logra recuperar adecuadamente sus defensas. Este fenómeno supone un problema para una parte de las personas que viven con VIH, incluso cuando la infección está controlada.

Producir energía y estrés oxidativo

El estudio ha encontrado que las personas con una recuperación inmunitaria incompleta presentan células con dificultades para obtener energía, signos de agotamiento y niveles más elevados de estrés oxidativo. Estas alteraciones favorecen el deterioro celular y podrían limitar la capacidad del sistema inmunitario para regenerarse después de controlar el virus.

Los investigadores también han observado que los mecanismos encargados de regular la actividad de los genes podrían desempeñar un papel relevante en este proceso. Las diferencias detectadas antes de iniciar el tratamiento apuntan a que la capacidad de recuperación del sistema inmunitario podría estar condicionada, al menos en parte, por características celulares previas.

Los investigadores apuntan a que estos hallazgos podrían orientar futuras estrategias terapéuticas destinadas a mejorar el funcionamiento energético de las células y protegerlas del daño celular. El objetivo sería favorecer una recuperación más completa de las defensas en aquellos pacientes que, pese a mantener el VIH controlado, continúan teniendo dificultades para restablecer su sistema inmunitario.