Muchas personas renuncian a incorporar el ejercicio físico a su rutina porque creen que cuidar la salud exige pasar varias horas a la semana en el gimnasio. Sin embargo, el doctor Sebastián La Rosa plantea una alternativa mucho más asequible para quienes quieren preservar su condición física y favorecer un envejecimiento saludable. Su recomendación es concreta: dos sesiones semanales de entrenamiento de fuerza de 30 minutos cada una. En total, apenas una hora a la semana para trabajar la musculatura y contribuir a mantener la capacidad funcional con el paso de los años.

El especialista ha explicado esta propuesta durante una entrevista en el pódcast La Fórmula del Éxito, donde ha abordado diferentes aspectos relacionados con la longevidad, la alimentación y el ejercicio. "Lo que tenemos validado en ejercicio de fuerza para la longevidad son dos sesiones de 30 minutos semanales", afirma. Una pauta que cuestiona la creencia de que es necesario entrenar cinco o seis días por semana para obtener beneficios importantes.

La Rosa insiste en que uno de los errores más habituales consiste en pensar que mejorar la salud requiere cambios radicales en el estilo de vida. Las personas que parten de una condición física menos favorable pueden conseguir avances importantes introduciendo modificaciones progresivas y asumibles en sus hábitos.

El objetivo del entrenamiento de fuerza orientado a la longevidad no es conseguir una musculatura extraordinaria ni desarrollar un físico propio de un deportista profesional. Lo importante es conservar la fuerza y retrasar el deterioro muscular asociado al envejecimiento.

Esta capacidad resulta fundamental para mantener la autonomía en edades avanzadas. Acciones tan cotidianas como levantarse de una silla, subir escaleras, cargar bolsas de la compra o incorporarse del suelo dependen, en buena medida, de disponer de una musculatura funcional.

Qué dice la ciencia sobre el entrenamiento semanal

La recomendación del especialista coincide en parte con las directrices internacionales de actividad física. La Organización Mundial de la Salud (OMS) aconseja a los adultos realizar ejercicios de fortalecimiento muscular que impliquen a los principales grupos musculares al menos dos días por semana.

Sin embargo, la organización también recomienda acumular entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de intensidad vigorosa. Por tanto, las dos sesiones de fuerza propuestas por La Rosa no deben confundirse con la totalidad de la actividad física aconsejada para mantener una buena salud.

Los beneficios de este entrenamiento van más allá de la apariencia física. El trabajo muscular contribuye a conservar la capacidad funcional y puede ayudar a mantener la salud ósea, especialmente a medida que aumenta la edad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) también destacan que la actividad física regular favorece el equilibrio, la coordinación y la independencia durante el envejecimiento.

La fuerza no es suficiente: también hay que cuidar el corazón

Otro de los aspectos en los que insiste La Rosa es que la longevidad no depende exclusivamente de desarrollar y conservar los músculos. La capacidad cardiovascular también desempeña un papel fundamental, por lo que recomienda combinar el entrenamiento de fuerza con actividad aeróbica.

En este contexto aparece el VO2 máximo, un indicador que mide la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede utilizar durante un esfuerzo intenso. Esta capacidad permite valorar la condición cardiorrespiratoria y es uno de los parámetros que se tienen en cuenta al estudiar la relación entre forma física y salud a largo plazo.

En otra explicación sobre su planteamiento de entrenamiento, el médico propone complementar las dos sesiones de fuerza con una hora semanal de ejercicio en zona 2 y una sesión de entrenamiento interválico de alta intensidad (HIIT). La zona 2 corresponde a una intensidad aeróbica moderada, que permite mantener el esfuerzo durante un periodo prolongado, como sucede al caminar a buen ritmo o montar en bicicleta.

Más ejercicio no siempre significa mejores resultados

El especialista también advierte de que aumentar indefinidamente el volumen de entrenamiento no garantiza beneficios proporcionales. A medida que se incrementa la actividad física, los resultados adicionales pueden ser menores y adquieren mayor importancia factores como el descanso y la recuperación.

Esto no significa que entrenar más sea perjudicial por definición. Quienes disfrutan haciendo deporte y tienen objetivos específicos pueden mantener rutinas más exigentes, siempre que estén bien planificadas y adaptadas a sus capacidades. La cuestión, según el planteamiento de La Rosa, es encontrar una dosis de ejercicio que permita mejorar la condición física sin descuidar la recuperación.

El mensaje final es especialmente relevante para quienes utilizan la falta de tiempo como excusa para no empezar. Una hora semanal de entrenamiento de fuerza, repartida en dos sesiones, puede ser un primer paso para proteger la musculatura y conservar la autonomía. La clave está en la constancia, la progresión y la combinación con otras formas de actividad física.