El éxito académico está relacionado con conceptos como el sacrificio, la motivación y el trabajo, pero hasta ahora pocas personas hablaban de que en él también tienen mucho que ver los nutrientes que le ofrecemos a nuestro cerebro a través de la dieta.

Un estudio, bajo el nombre Alimenta tu cerebro para aprender mejor, reúne las bases biológicas del rendimiento cognitivo en base a los avances científicos en neurociencia y nutrición, y presenta recomendaciones sobre hábitos y estilos de alimentación y de vida que influyen en la mejora del aprendizaje, la concentración y la memoria.

Sus autores, la profesora adjunta e investigadora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH), Rosario García Bellido, y el doctor José Vicente Mestre Morales, han presentado este estudio en Valencia, en un acto presidido por el rector de la CEU UCH, Higinio Marín.

Según ha explicado la profesora Rosario García Bellido, "no aprendemos mejor solo por motivación o por poner más fuerza de voluntad, sino porque el cerebro dispone de la energía, los nutrientes y las condiciones fisiológicas necesarias para mejorar su rendimiento. En realidad, el aprendizaje no empieza en la mente, sino en la biología".

Los nutrientes que más exige el cerebro

Tal y como han explicado los expertos, el cerebro es un órgano extraordinariamente activo que, pese a su bajo peso respecto al resto del cuerpo, consume altas cantidades de energía y, por lo tanto, nutrientes.

Los autores de Alimenta tu cerebro para aprender mejor explican de forma divulgativa cómo funcionan las neuronas, qué nutrientes necesitan y cuáles son esenciales para la memoria, la concentración y el estado de ánimo, como las vitaminas del grupo B, el hierro, el zinc y los ácidos grasos omega-3.

Por contra, también existe una alimentación que no es que nos haga más tontos, pero promueve un funcionamiento cerebral más lento y torpe. Dicho de una manera más científica, una alimentación basada de forma predominante en productos industrializados puede generar déficits nutricionales y procesos inflamatorios que interfieren con la eficiencia de la transmisión neuronal, afectando a largo plazo el rendimiento cognitivo.

Nutrición de precisión, base del éxito

Llevar la nutrición de precisión al terreno cognitivo implica actuar sobre rutas metabólicas muy concretas: la neurotransmisión, la protección frente al estrés oxidativo y el metabolismo energético neuronal. Cuando buscamos optimizar estas vías más allá de lo que aporta el plato diario, los complementos formulados con activos sinérgicos permiten cubrir requerimientos específicos con exactitud.

Un claro ejemplo de esta sinergia aplicada es Memorplus de MundoNatural. Esta formulación reúne activos de gran interés neurotrófico, como la Huperzia serrata, la vinca y la bacopa, respaldados por fosfolípidos estructurales (fosfatidilserina), prebióticos (inulina) para el eje intestino-cerebro y ácido pantoténico. Al aportar cofactores esenciales para la síntesis energética y la protección celular, se convierte en una herramienta de apoyo muy completa para quienes buscan preservar su agilidad mental a largo plazo.