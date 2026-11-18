La Acción Conjunta Europea sobre Resistencia a los Antimicrobianos e Infecciones Asociadas a la Atención Sanitaria (EU-JAMRAI 2) ha puesto en marcha una campaña comunitaria destinada a promover la utilización responsable de los tratamientos en el ámbito hospitalario. La iniciativa, cuya coordinación informativa recae en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), coincide con la celebración de la Semana Mundial de Concienciación sobre este desafío biomédico y reúne a más de sesenta complejos asistenciales distribuidos en treinta países.

En el caso español, se han sumado a la estrategia cuatro centros de referencia: el Hospital Universitario La Paz de Madrid, el Hospital Universitario Donostia en San Sebastián, el Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia y el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. Los centros trabajarán de manera activa para atajar la resistencia a los antimicrobianos, catalogada por los especialistas sanitarios como una de las emergencias de salud pública más severas del siglo XXI.

Para consolidar estas prácticas en la rutina médica, cada complejo ha recibido un paquete de herramientas divulgativas adaptadas a su lengua local. El lote incluye pósteres, recursos digitales y quinientos distintivos magnéticos con el icono global de la causa —del que se repartirán 30.000 unidades en todo el continente—, una imagen creada por el diseñador David Ljungberg que entrelaza dos corazones con cápsulas farmacológicas para reflejar el cuidado y la preservación de los tratamientos.

Preservar la eficacia

"Queremos convertir este símbolo en un signo de reconocimiento y compromiso colectivo frente a la resistencia a los antibióticos, en el corazón mismo de los centros sanitarios", ha señalado la coordinadora del programa, Marie-Cécile Ploy. En esta misma línea, el responsable del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), Antonio López, ha remarcado que la acogida entre los profesionales españoles certifica la relevancia de preservar la eficacia terapéutica en los recintos hospitalarios.

La pérdida de respuesta de bacterias, hongos y virus ante los fármacos provoca anualmente más de 35.000 fallecimientos en el territorio de la Unión Europea, acarreando un grave perjuicio humano y elevados costes asistenciales. Con una dotación comunitaria de cincuenta millones de euros a través del programa EU4Health, más de 120 entidades cooperan bajo el enfoque de One Health para optimizar la vigilancia epidemiológica y asegurar un porvenir clínico sostenible.