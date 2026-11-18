Se estima que el alzhéimer afectará en 2050 a más de 150 millones de personas en todo el mundo. En España, según la Sociedad Española de Neurología, en torno a 800.000 personas padecen esta enfermedad y cada año se diagnostican alrededor de 40.000 nuevos casos.

"El conocimiento científico avala que es importante avanzar en el diagnóstico precoz de esta enfermedad -asegura el Doctor Rafael Arroyo González, jefe de Departamento de Neurología de los Hospitales Universitarios Quirónsalud Pozuelo y Ruber Juan Bravo-, tanto para el propio paciente como para su entorno e incluso para el equipo médico y el sistema sanitario, ya que permite reducir los costes asociados a la atención y el tratamiento de estos pacientes".

Para el paciente, para sus familiares y para el equipo médico porque permite retrasar los síntomas y el deterioro cognitivo asociado y planificar mejor la evolución de la enfermedad, reduciendo la probabilidad de eventos no deseados como fugas del domicilio o desapariciones involuntarias.

Además, la detección precoz hace posible una intervención clínica temprana que permite retrasar la progresión sintomática de la enfermedad. Redundando todo ello en la mejora de la calidad de vida del paciente y de su cuidador, y retrasando el internamiento del paciente en un dispositivo adecuado, prolongando así su estancia en el entorno familiar.

Nuevos tratamientos contra el Alzheimer

"En los últimos años hemos visto avances en el tratamiento del Alzheimer, sobre todo en las fases iniciales de deterioro cognitivo o demencia leve, gracias a tratamientos que han aportado mejoras, durante la fase de investigación, a la hora de reducir la progresión del deterioro cognitivo y funcional y que requieren un control riguroso ante posibles efectos secundarios", señala el Doctor Marcos Llanero Luque, jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo.

Para la administración de estos nuevos tratamientos ambos hospitales cuentan con un equipo multidisciplinar con amplia experiencia -tanto en el ámbito asistencial como investigador- que incluye las Unidades de Memoria, Neuropsicología, Ictus y Neurorradiología, junto con los equipos de Farmacia y Hospital de Día.

El circuito asistencial diseñado incluye un estudio exhaustivo de los pacientes para verificar que cumplen los criterios de inclusión, así como una reevaluación constante y pruebas de control a lo largo de todo el tratamiento. La seguridad y el manejo de los posibles efectos secundarios de estos tratamientos es fundamental, y para ello ambos hospitales cuentan con un equipo de neurólogos altamente especializados que permanecen localizados para hacer frente, lo antes posible, a cualquier circunstancia que pueda surgir durante los 365 días del año.

"La llegada de estos nuevos tratamientos supone una gran oportunidad, pero también un gran reto para nuestro equipo, que se caracteriza por una gran experiencia, una alta cualificación y coordinación y una motivación insuperable", concluye el Doctor Arroyo.