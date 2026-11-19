BeOne Medicines, compañía especializada en cáncer, ha presentado hoy en el Estadio Riyadh Air Metropolitano la llegada a España de su campaña global 'One Save Changes Everything'. La iniciativa busca reconocer a las personas y el trabajo que hay detrás de cada hito frente al cáncer, desde la investigación hasta la atención a los pacientes.

Los porteros saben que cada intervención, incluso la que dura una fracción de segundo, es posible gracias a horas de preparación, esfuerzo y trabajo en equipo. Con el progreso científico frente al cáncer ocurre algo similar: no responde a un único momento, sino a todo lo que lo hace posible, desde nuevos descubrimientos en el laboratorio hasta mejoras en los procesos de fabricación y un acceso real a la innovación.

En España, la iniciativa cuenta con Miguel Ángel Moyá, exguardameta de varios equipos de LaLiga, como embajador. Su trayectoria profesional y experiencia bajo los palos conectan con el espíritu de una campaña que pone el foco en el trabajo y la preparación que hay detrás de los momentos clave.

Fuente: BeOne Medicines

"En cáncer, cada paso puede marcar una diferencia decisiva en la vida de los pacientes. Por ello, estoy muy orgulloso de formar parte de una compañía que trabaja cada día para transformar la innovación en esta área. Porque los avances además de científicos también están en el abordaje, el acompañamiento y todo aquello que ayuda a mejorar la vida de los pacientes y sus familiares. One Save Changes Everything materializa nuestro compromiso de trabajar junto a investigadores, profesionales sanitarios, pacientes y familias para que esos avances lleguen más lejos y contribuyan a cambiar vidas", ha señalado durante la presentación de la campaña en España José María Pons, director general de BeOne Medicines Iberia.

Miguel Ángel Moyá ha agradecido la oportunidad de sumarse a One Save Changes Everything como embajador de la campaña en España. "Un portero nunca gana un partido solo, detrás hay una defensa, un cuerpo técnico y un vestuario que confía en ti. Con el cáncer pasa algo parecido, porque detrás de cada avance hay mucha gente. Si mi experiencia sirve para llegar a más personas, es un placer formar parte de esta campaña".

Preparación, innovación y colaboración: lo que hay detrás de los avances que cambian vidas

Uno de los momentos centrales del encuentro ha sido el diálogo "Preparación, innovación y colaboración: lo que hay detrás de los avances que cambian vidas", en el que representantes de la investigación, de los pacientes y el deporte reflexionaron sobre la importancia del trabajo conjunto frente al cáncer. En él, participaron Valentín García Gutiérrez, vicepresidente 2.º de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH); Begoña Barragán, presidenta de la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia (AEAL) y del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC); Jesús, psicooncólogo de ASPA-LLC y paciente de LLC, y Miguel Ángel Moyá, embajador de la campaña en España.

Desde perspectivas diferentes, todos coincidieron en una misma idea: detrás de cada innovación existe un trabajo constante y compartido. La conversación puso de manifiesto que, al igual que ocurre en el deporte de élite, la anticipación, la precisión y el esfuerzo sostenido resultan fundamentales para lograr resultados que marquen la diferencia en la vida de las personas con cáncer.

Desde la comunidad científica se destacó la importancia de generar conocimiento y de reforzar la conexión entre investigadores, profesionales sanitarios, asociaciones de pacientes e industria para favorecer que la innovación llegue a quienes más la necesitan. "Desde la SEHH, valoramos y participamos en encuentros como este porque favorecen el diálogo y permiten identificar retos compartidos. Esta labor forma parte de nuestro compromiso con la investigación, la formación continua de nuestros socios y la mejora de la atención a las personas con enfermedades hematológicas", señala Valentín García Gutiérrez, vicepresidente segundo de la SEHH.

Desde la perspectiva de los pacientes, cada avance puede traducirse en nuevas opciones y en una mejor respuesta a sus necesidades. «Los pacientes sabemos bien que un avance nunca llega solo. Detrás hay años de investigación, profesionales que se preparan cada día y asociaciones que trabajamos para que ese avance no se quede en un laboratorio y llegue a cada persona, viva donde viva y en el momento en que lo necesita. Por eso esta campaña habla de algo que conocemos muy bien, porque cuando la innovación, la atención sanitaria y el acompañamiento van de la mano es cuando de verdad nos cambia la vida», indicaba Begoña Barragán.

Por su parte, Jesús Pérez, desde la perspectiva de la atención psicooncológica, destacó la importancia de abordar el impacto del cáncer no solo desde el punto de vista físico, sino también teniendo en cuenta el bienestar emocional de los pacientes y su entorno. «Vivir con leucemia linfocítica crónica (LLC) no implica únicamente afrontar una enfermedad, sino también convivir con una incertidumbre que puede prolongarse durante años: la espera entre revisiones, la evolución de la enfermedad o las decisiones sobre el tratamiento. Esta realidad tiene un importante impacto emocional y social, tanto en las personas con LLC como en sus familias. Por ello, integrar el apoyo psicológico y social en la atención sanitaria es fundamental para acompañar cada etapa de la enfermedad, poniendo en el centro a las personas, sus necesidades y su calidad de vida», señaló.

El diálogo concluyó poniendo de relieve el valor de integrar diferentes perspectivas para mejorar el abordaje del cáncer y responder de forma más completa a las necesidades de pacientes y familias.