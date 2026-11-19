Un consorcio científico internacional, en el que participa de forma destacada el investigador Rafael Carballeira, docente en la Universidad CEU San Pablo, ha desarrollado una base de datos pionera a escala planetaria en el marco del proyecto FunAqua. El trabajo, publicado recientemente en la revista científica Scientific Data —cabecera vinculada al grupo Nature—, permite desentrañar por primera vez la biodiversidad fúngica en los medios acuáticos sin necesidad de recurrir a los lentos e insuficientes métodos tradicionales de cultivo en laboratorio.

Para alcanzar este hito biológico, el equipo de expertos ha procesado un volumen documental sin precedentes: 2.375 muestras ambientales extraídas en 1.452 estaciones de control distribuidas por 87 países de todos los continentes. La catalogación abarca tanto masas de agua dulce —como ríos, embalses y lagos— como medios marinos. Del total examinado, 1.299 registros corresponden a agua filtrada y otros 1.076 proceden de sedimentos, lo que ha generado una radiografía exhaustiva de 50.152 unidades taxonómicas operativas (OTU).

Los parámetros fisicoquímicos

El pilar técnico de esta investigación reside en el aprovechamiento del ADN ambiental, una metodología de vanguardia basada en la detección de los rastros genéticos que los seres vivos liberan de manera natural en su entorno. Mediante la lectura de estas secuencias a modo de código de barras biológico, los investigadores pueden identificar con precisión qué organismos pueblan una masa acuática, superando las históricas barreras que imponían el cultivo celular o la observación directa con microscopio óptico.

Además del inventario genómico, los autores han incorporado en su base de acceso abierto los parámetros fisicoquímicos de cada emplazamiento analizado. Esta correlación facilitará entender de qué forma los elementos químicos o las oscilaciones térmicas influyen en la presencia de cada comunidad fúngica, aportando luz a una disciplina científica que hasta la fecha apenas disponía de registros comparables y que permanecía a la sombra de los estudios dedicados a los hongos terrestres.

Estos microorganismos desempeñan una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas acuáticos. Su actividad metabólica resulta determinante para el reciclaje de nutrientes, la depuración natural del agua y la fijación en los ciclos del carbono. De este modo, disponer de una cartografía precisa sobre su distribución global dota a la comunidad científica de una herramienta fundamental para evaluar la capacidad de recuperación de los humedales frente al impacto de la actividad humana.