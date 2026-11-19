Los carotenoides son los responsables de los tonos amarillos, naranjas y rojos en los vegetales, que sobre todo vemos en la alimentación de temporada de otoño, y actúan como escudos frente al daño oxidativo celular. Un gran ejemplo es la calabaza.

Sus nutrientes hacen de este vegetal una poderosa herramienta para muchas de las funciones básicas de nuestro organismo. Gracias a su alto contenido en luteína y la zeaxantina, que se acumulan en la retina y el cristalino, facilita el filtrado de la luz azul, por lo que permite reducir el riesgo de cataratas y degeneración macular.

En esta estación, el otoño, en que los catarros y las gripes campan a sus anchas, la calabaza se presenta como un gran aliado de nuestro sistema inmunitario. El betacaroteno actúa como precursor de la vitamina A, un nutriente esencial para mantener íntegras las barreras mucosas y estimular la producción de glóbulos blancos, al tiempo que promueve la regeneración celular y protege los tejidos epiteliales frente al envejecimiento prematuro causado por la radiación solar.

Curiosidades que te harán amar más la calabaza

A diferencia de otras vitaminas que se destruyen con el calor, el cocinado suave rompe las paredes celulares de la calabaza y facilita que el cuerpo absorba mejor sus carotenoides. Si, además, acompañamos este vegetal con un chorrito de aceite de oliva, aguacate o frutos secos, es decir, con grasa buena, estaremos multiplicando su asimilación intestinal.

Y más buenas noticias, porque a pesar de su sabor dulce, la calabaza cruda aporta apenas entre 25 y 30 kcal por cada 100 gramos debido a que casi el 90 % de su composición es agua. Además, tanto su piel como sus flores son comestibles, por lo que la aprovechamos al máximo, y sus semillas concentran magnesio, zinc, hierro y L-triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina, fundamental para el buen mantenimiento de nuestra salud integral.

¿Cómo suplir las carencias en carotenoides?

Los carotenoides presentes en la calabaza actúan como un escudo frente al estrés oxidativo, aunque optimizar su absorción diaria puede requerir un refuerzo nutricional específico. Fórmulas avanzadas como VisionPlus Liposomado de MundoNatural trasladan este potencial antioxidante a través de tecnología liposomada, combinando luteína, zeaxantina y astaxantina para una mayor eficacia.

El factor diferencial reside en su tecnología liposomada, un sistema que encapsula los principios activos en microesferas lipídicas capaces de protegerlos durante la digestión y multiplicar su biodisponibilidad celular. De este modo, lo que comienza en el plato con el consumo de alimentos frescos se refuerza mediante una nutrición de precisión diseñada para llegar justo donde la retina más lo necesita.

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