El inicio de la temporada de bajas temperaturas suele traer consigo un repunte habitual de molestias en las vías respiratorias. Frente a la arraigada costumbre de acudir al botiquín doméstico ante los primeros síntomas, la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello (SEORL-CCC) ha advertido de que dolencias como la irritación de garganta, la congestión o el dolor de oído no justifican en ningún caso el consumo de fármacos antimicrobianos. Con motivo de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Resistencia a los Antimicrobianos, los especialistas subrayan que estas manifestaciones clínicas no acreditan la existencia de una infección bacteriana.

Uno de los errores más extendidos en la población consiste en interpretar la presencia de secreciones espesas de tono verdoso o de manchas blanquecinas en la faringe como una prueba de gravedad. Sin embargo, los médicos recuerdan que las placas amigdalares aparecen indistintamente en procesos causados por virus y que la tonalidad del flujo nasal tampoco prueba una sinusitis complicada. En tales circunstancias, recurrir a estos tratamientos resulta del todo ineficaz, puesto que no aceleran la recuperación del paciente ni alivian el malestar general.

La organización médica también previene contra el hábito de emplear fármacos antibacterianos. Su administración preventiva queda estrictamente reservada a cuadros clínicos muy específicos determinados por un facultativo. Del mismo modo, alerta contra la peligrosa práctica de reutilizar sobrantes de prescripciones anteriores: "Utilizar restos de un tratamiento anterior supone exponerse a un medicamento que puede no estar indicado, con una dosis o duración inadecuadas y riesgo de efectos adversos".

Para sobrellevar los resfriados y faringitis, los profesionales recomiendan pautas orientadas al alivio sintomático como la hidratación constante, el descanso y los lavados nasales con soluciones salinas, reservando los analgésicos para controlar el dolor o la fiebre. La valoración médica es prioritaria si la sintomatología se prolonga en el tiempo, se agrava de forma repentina o surgen problemas respiratorios.