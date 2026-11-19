La forma en la que los hombres entienden la fortaleza, la independencia o la necesidad de pedir ayuda puede tener consecuencias sobre su salud. Esta es una de las principales conclusiones que plantea el Ministerio de Sanidad en su informe 'Masculinidad y salud: un análisis de la salud de los hombres en España', un documento que examina la influencia de los estereotipos de género y las normas asociadas al patriarcado en los hábitos y comportamientos de la población masculina.

El análisis relaciona determinados modelos tradicionales de masculinidad con una mayor predisposición a asumir riesgos, consumir sustancias adictivas o retrasar las visitas al médico. Para abordar estas cuestiones, el departamento reúne estadísticas sobre enfermedades, mortalidad, adicciones y utilización de los servicios sanitarios, además de estudiar las desigualdades existentes entre los propios hombres.

Uno de los aspectos que aborda el informe es la diferencia entre vivir más años y hacerlo en buenas condiciones de salud. En 2023, la esperanza de vida masculina se situaba en 81,1 años, mientras que la femenina alcanzaba los 86,3. Sin embargo, los hombres acumulaban ligeramente más años de vida saludable que las mujeres: 62,4 frente a 61,8.

Del infarto al suicidio

La mayor longevidad femenina no es la única diferencia que reflejan las estadísticas sanitarias. De los trece problemas de salud física examinados por el Ministerio en 2024, nueve presentaban una prevalencia superior entre los varones.

La hipertensión, la diabetes y la insuficiencia renal figuran entre las enfermedades más frecuentes en la población masculina. No obstante, las diferencias más acusadas respecto a las mujeres se encuentran en el infarto agudo de miocardio y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

En otros indicadores, la situación es distinta. Las mujeres presentan con mayor frecuencia trastornos de ansiedad y depresivos, además de una mayor prevalencia de tres o más enfermedades crónicas.

El informe también pone de manifiesto una importante desigualdad en las muertes por suicidio. Por cada 100.000 habitantes, se registran 12,1 fallecimientos entre los hombres y 4,2 entre las mujeres. Esta tendencia se invierte cuando se analizan los intentos de suicidio, que son más habituales entre ellas.

Alcohol, drogas y juegos de azar

Las diferencias entre sexos también se reflejan en el consumo de sustancias. Los datos de la encuesta EDADES incorporados al estudio muestran que los hombres presentan porcentajes superiores en el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y cocaína.

Entre la población de 15 a 64 años, el 81,7% de los varones había bebido alcohol durante los doce meses anteriores, frente al 71,2% de las mujeres. La distancia es todavía mayor cuando se observa el consumo diario: el 15,4% de los hombres había tomado alcohol todos los días durante el último mes, frente al 5,7% de las mujeres.

Los episodios de consumo en atracón y las intoxicaciones etílicas también afectan en mayor proporción a la población masculina.

En cuanto al tabaco, los porcentajes se sitúan en el 40,9% para los hombres y el 32,7% para las mujeres. Una diferencia que se mantiene en el cannabis, consumido durante el último año por el 16% de los varones y el 9,2% de las mujeres.

El documento también recoge que casi el 20% de los hombres había probado la cocaína en algún momento de su vida, mientras que entre las mujeres la proporción era inferior al 10%.

A estas diferencias se añade una mayor participación masculina en juegos de azar, así como una proporción más elevada de posibles casos de juego problemático.

El Ministerio considera que los estereotipos asociados a la masculinidad tradicional pueden contribuir a explicar estas conductas. Según el planteamiento del informe, determinadas normas de género favorecen una mayor aceptación del riesgo y pueden aumentar la exposición de los hombres a las sustancias adictivas.

Menos visitas al médico

Otra de las cuestiones examinadas por Sanidad es la frecuencia con la que hombres y mujeres recurren a los servicios sanitarios. Los datos muestran que, pese a presentar una mayor prevalencia de numerosos problemas de salud, los varones acuden menos a las consultas médicas.

El Barómetro Sanitario de 2025 refleja que el 90,8% de las mujeres había utilizado los servicios de Atención Primaria durante el último año, frente al 85% de los hombres.

La diferencia se mantiene en la atención hospitalaria. Mientras que el 68,4% de las mujeres había acudido a consultas hospitalarias, entre los hombres el porcentaje se reducía al 61,9%.

En el ámbito de la salud mental, la distancia es todavía más pronunciada. El 22,7% de las mujeres había solicitado atención por este motivo, frente al 13,9% de los hombres.

También los servicios de urgencias registran una mayor utilización femenina. Sin embargo, cuando se analizan los ingresos hospitalarios, las proporciones de ambos sexos resultan prácticamente idénticas.

Sanidad vincula esta menor asistencia masculina a la influencia de determinados ideales de comportamiento. La autosuficiencia, la resistencia al dolor o la necesidad de proyectar una imagen de fortaleza son algunos de los estereotipos que, según el informe, pueden dificultar que los hombres busquen ayuda cuando aparecen problemas de salud.

El documento advierte de que estas concepciones también pueden reducir su participación en iniciativas de prevención y promoción de hábitos saludables.

La desigualdad entre los hombres

El análisis del Ministerio no se limita a comparar los resultados sanitarios de hombres y mujeres. También estudia cómo las condiciones económicas y sociales influyen en la salud masculina.

Los datos reflejan que los varones con menos ingresos o un nivel educativo inferior presentan más problemas de salud física y mental, además de una mayor mortalidad general y por suicidio.

Una de las diferencias más significativas se observa entre los mayores de 65 años. En este grupo, la mortalidad alcanza los 13,9 fallecimientos por cada mil habitantes entre quienes tienen estudios primarios o inferiores. La cifra desciende hasta los 8,3 entre los hombres con formación superior.

El lugar de nacimiento también introduce diferencias. Los hombres nacidos en España presentan una mayor prevalencia registrada de enfermedades y problemas crónicos que los procedentes del extranjero.

Esta desigualdad se reproduce en los hábitos de consumo: los nacidos en España registran porcentajes superiores de consumo de alcohol, tabaco, cannabis y cocaína respecto a los hombres nacidos en otros países.

El informe reúne así dos dimensiones del estado de salud de los hombres en España: las diferencias respecto a las mujeres y las desigualdades que existen dentro de la propia población masculina. A partir de estos indicadores, Sanidad relaciona determinados comportamientos de riesgo y una menor utilización de los servicios médicos con los modelos tradicionales de masculinidad, al tiempo que identifica el nivel de renta, la educación y el origen como factores relevantes para explicar las diferencias sanitarias.