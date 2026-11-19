La Fundación IDIS ha celebrado un Comité de Innovación de la mano de Tirea bajo el título 'IDENTIA ONE: Una identidad, todo el ecosistema de la sanidad privada'. Durante el encuentro se ha abordado la importancia de una seguridad cibernética actualizada a las nuevas amenazas a través de una plataforma B2B concebida para ofrecer una identidad digital única, segura y sectorial a los colaboradores externos. Esta identidad federada unifica el acceso a todos los sistemas del ecosistema tecnológico sectorial y habilita MFA conforme a los controles de seguridad definidos, simplifica la experiencia con un solo login y centraliza el control de accesos de modo global.

En el encuentro participó Juan José García, subdirector de Planificación y Estrategia de Tirea, y giró en torno a la necesidad de tener un fuerte escudo para las brechas de seguridad ante los ciberataques, debido a la sensibilidad de datos que manejan las organizaciones sanitarias. Además, se puso de relieve que en la actualidad el sector se encuentra por debajo de lo requerido en cuestiones de ciberseguridad, y toda esta situación se desarrolla en un entorno regulatorio complicado.

Para mejorar esta situación, se presentó el programa IDENTIA ONE, el cual fortalece y simplifica las identidades de usuarios para favorecer la seguridad. Además, la plataforma ofrece varias bondades, entre las que destaca el denominado 'botón del pánico', que permite la autogestión del acceso cuando hay una sospecha de falta de seguridad.

Para acceder a este servicio se puede hacer a través de la página del hospital, previa instalación, sin que cambie nada para el usuario. Otra de las fórmulas sería a través del portal de IDENTIA ONE, que tras un primer registro te devuelve un código que permite entrar en todo aquello para lo que el usuario tenga acceso concedido. La plataforma, además, permite mutualizar costes si se decide abordar su implantación de forma sectorial. La forma de incorporarlo puede ser a través de la empresa, Tirea, quien realiza todos los pasos y la formación.

Para el cierre de la sesión tomó la palabra Mayte Segura, directora de Comunicación de la Fundación IDIS, quien agradeció la sesión y dio la enhorabuena por el contenido expuesto, recalcando que servicios como el presentado favorecen la interoperabilidad al tiempo que refuerzan la seguridad del sector sanitario privado.