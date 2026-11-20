Con la llegada del frío, la piel se enfrenta a una combinación de agresiones externas que ponen a prueba su resistencia. Labios agrietados, sequedad ocular, manos ásperas y una nariz enrojecida por los catarros estacionales son síntomas habituales de que algo está fallando en nuestro escudo protector natural.

Cuando la barrera cutánea se altera por el viento, las bajas temperaturas o el contraste térmico, pierde su capacidad para retener el agua. Como resultado, aparecen la tirantez, el picor, el escozor e incluso la descamación.

A las condiciones meteorológicas se les suma la sequedad que se genera en los interiores debido al uso de las calefacciones. Esta situación acelera la deshidratación de la epidermis que pierde el agua que la mantiene jugosa e hidratada. Si a este escenario se le suma un resfriado, la fricción constante de los pañuelos sobre una zona ya sensibilizada acaba dañando el contorno de la nariz y los labios. Para evitarlo, los especialistas aconsejan optar por pañuelos muy suaves, secar sin frotar y aplicar productos barrera, como vaselina pura o cremas reparadoras sin perfume con dexpantenol, que aíslen y calmen la zona.

Patologías cutáneas que requieren especial atención

Más allá de la incomodidad estética, el clima frío y seco puede desencadenar brotes en personas con afecciones dermatológicas previas como la piel atópica, psoriasis, rosácea o acné. Este tipo de patologías tienden a empeorar en esta época del año en la que existe un gran contraste de temperaturas entre exteriores e interiores que provocan episodios de enrojecimiento y ardor facial. Por contra, la exposición prolongada a bajas temperaturas también puede originar sabañones en dedos de manos y pies, o cuadros de urticaria por frío. Los dermatólogos recuerdan que, ante brotes persistentes, la crema hidratante no sustituye al tratamiento médico específico, por lo que conviene consultar con un especialista.

Cinco gestos clave para blindar tu piel en los meses fríos

Para mantener la piel sana no es necesario renovar todo el neceser, sino ajustar los cuidados básicos del día a día. Gestos como vigilar la humedad en casa, apostar por una limpieza suave, proteger las zonas vulnerables e hidratar sobre la piel húmeda pueden ser herramientas valiosas y eficaces para cuidar de nuestra piel. Además, si combinamos estos gestos diarios con nutrición de precisión, el resultado mejora notablemente.

Aportar lípidos esenciales a través de la alimentación o la nutricosmética ayuda a mantener íntegra la estructura de la piel y las mucosas —como la nasal o la labial, tan castigadas en esta época—.

En este sentido, una opción destacada es Oleomega7 de MundoNatural, un complemento alimenticio formulado a base de aceite de espino amarillo, rico en ácido palmitoleico (Omega 7), además de ácidos grasos Omega 3, 6 y 9 y antioxidantes naturales, y enriquecido con vitamina A. Esta combinación contribuye al mantenimiento de la piel y las mucosas en condiciones normales, favoreciendo su hidratación, elasticidad y capacidad de regeneración desde el interior frente a la sequedad invernal.