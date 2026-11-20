El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, ha sido objeto de una protesta este jueves durante su participación en la Cumbre Europea sobre el Cáncer. Dos activistas han subido al escenario y han arrojado cenizas sobre él para denunciar la reforma de la normativa comunitaria sobre pesticidas, que, según sostienen, supondrá una reducción de los controles sobre estas sustancias. Entre los participantes en la protesta había personas enfermas de cáncer.

La protesta ha sido organizada por cuatro colectivos franceses: Cancer Colère, la Confédération paysanne, el Colectivo de Apoyo a las Víctimas de los Pesticidas del Oeste (CSVPO) y Les Soulèvements de la Terre. Sus integrantes, que se encontraban entre el público asistente al encuentro, han explicado que las cenizas representan a las "futuras víctimas del cáncer" que, a su juicio, provocará la flexibilización de las exigencias regulatorias.

El incidente ha provocado un enfrentamiento verbal entre el comisario y los manifestantes. Los servicios de seguridad han intervenido para retirar a los activistas del escenario, mientras Várhelyi, cuya ropa había quedado cubierta de cenizas, les recriminaba su comportamiento ante los asistentes a la cumbre. "¿Así es como respetan a las víctimas del cáncer, arrojándome sus cenizas?", les ha espetado.

VIDEO | Varios activistas enfermos de cáncer arrojan cenizas contra el comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, como protesta contra el paquete de simplificación normativa sobre pesticidas que, según denuncian, rebaja los controles sobre estos productos.… pic.twitter.com/S7bzI269Qn — EFE Noticias (@EFEnoticias) November 20, 2026

En declaraciones a la agencia EFE, Cancer Colère ha justificado su actuación por lo que considera una contradicción entre las políticas de prevención de la enfermedad y las iniciativas legislativas impulsadas desde Bruselas. "No se puede hablar de prevención del cáncer al mismo tiempo que se propone relajar los controles sobre los pesticidas", ha señalado la organización, que acusa al comisario de contribuir a agravar la "violencia química" y la incidencia de los cánceres que atribuye a estas sustancias.

Los manifestantes también han explicado los motivos por los que han dirigido su protesta específicamente contra Várhelyi. "¿Por qué él? Porque fue él quien presentó el componente de plaguicidas del proyecto (de simplificación), que prevé eliminar la revisión sistemática de muchas sustancias utilizadas en plaguicidas", han argumentado.

La acción ha provocado la reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha condenado lo sucedido. La dirigente comunitaria ha defendido que "todo el mundo es libre de expresar sus opiniones", incluidas aquellas relacionadas con las políticas de la Unión Europea, pero ha advertido de que no puede haber espacio para los ataques físicos ni para la violencia.

La reforma europea

El origen de la controversia se encuentra en el paquete de simplificación normativa conocido como Ómnibus X, presentado por la Comisión Europea en diciembre de 2025. La iniciativa contempla modificaciones en distintas normas europeas relacionadas con la seguridad alimentaria, los productos fitosanitarios y los biocidas, con el objetivo de reducir las cargas administrativas.

Según las estimaciones del Ejecutivo comunitario, las medidas permitirían ahorrar más de 1.000 millones de euros en costes administrativos y de cumplimiento normativo. Entre las principales novedades figura la agilización de la comercialización de bioplaguicidas, así como la introducción de procedimientos de renovación más específicos y rápidos para pesticidas y biocidas.

La reforma todavía no ha recibido la aprobación legislativa definitiva, aunque el Consejo de la Unión Europea ya ha fijado su posición negociadora sobre parte de las medidas. Sin embargo, las organizaciones convocantes de la protesta consideran que estos cambios pueden debilitar la supervisión de las sustancias utilizadas en la agricultura. Por este motivo, reclaman la retirada del paquete legislativo y la dimisión inmediata del comisario europeo de Salud.

Sus reivindicaciones también incluyen un cambio en las políticas agrícolas comunitarias. En concreto, solicitan medidas de apoyo para facilitar la transición de las explotaciones hacia la agroecología y exigen que la Política Agrícola Común (PAC) correspondiente al periodo 2028-2034 priorice las prácticas respetuosas con la salud, los suelos y la biodiversidad, evitando financiar con recursos públicos una agricultura que califican de "destructiva".

Asimismo, proponen introducir mecanismos reguladores en las organizaciones comunes de mercado (OCM) que garanticen precios mínimos para los productores y les permitan abandonar el uso de plaguicidas.

Por último, los colectivos plantean destinar 15 millones de euros anuales a la contratación de 50 expertos con el objetivo de agilizar las evaluaciones de estas sustancias y reducir los retrasos acumulados en los procedimientos de revisión.