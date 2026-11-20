El Día Mundial del Niño, que se celebra cada 20 de noviembre, pone en valor la importancia de los vínculos familiares durante la infancia. Entre ellos, la relación entre hermanos ocupa un lugar especial, ya que compartir experiencias y aprendizajes puede contribuir al desarrollo emocional y social. Sin embargo, detrás del deseo de muchas familias de tener un segundo hijo se encuentra en ocasiones la infertilidad secundaria, una realidad de la que todavía se habla poco.

Haber tenido un primer hijo sin dificultades puede llevar a pensar que conseguir un segundo embarazo será igual de sencillo, pero no siempre sucede así. La infertilidad secundaria aparece cuando, después de haber logrado al menos una gestación previa, existen dificultades para conseguir un nuevo embarazo, una situación que puede generar frustración e incertidumbre entre quienes desean ampliar su familia.

En España, alrededor de 350.000 mujeres sufren infertilidad, según los datos del Barómetro de la Fertilidad de IVI Institute. Una cifra que pone de manifiesto la importancia de visibilizar las distintas formas en las que esta puede manifestarse, incluso entre quienes ya han experimentado la maternidad.

Una de las principales causas de la infertilidad secundaria es la edad materna. El retraso de la maternidad hace que muchas mujeres se planteen tener un segundo hijo cuando su capacidad reproductiva ha disminuido respecto al primer embarazo. A partir de los 35 años, la cantidad y calidad de los óvulos se reduce de manera más acusada y aumenta el riesgo de alteraciones cromosómicas en los embriones.

Sin embargo, la edad no es el único factor. También pueden intervenir problemas hormonales, endometriosis, alteraciones uterinas y otras patologías reproductivas. Asimismo, el factor masculino puede desempeñar un papel importante, especialmente cuando se producen cambios en la calidad seminal o aparecen nuevas enfermedades.

Más allá de las causas médicas, esta situación puede tener un importante impacto emocional. Las dificultades para conseguir un segundo embarazo pueden resultar especialmente inesperadas y, en ocasiones, el entorno resta importancia al problema porque la familia ya tiene un hijo, sin tener en cuenta el sufrimiento que puede generar no poder completar el proyecto familiar deseado.

La reproducción asistida forma parte de las alternativas que cada vez más mujeres contemplan para ser madres. Según el Barómetro de IVI Institute, el 11% de las mujeres embarazadas actualmente ha logrado la gestación mediante alguna técnica de reproducción asistida, mientras que el 17% de aquellas que planean un futuro embarazo considera probable que necesite recurrir a estos tratamientos.

En el caso de la infertilidad secundaria, existen diferentes alternativas, como la fecundación in vitro (FIV) o la ovodonación, cuya indicación depende de las circunstancias médicas de cada paciente.

Los especialistas recomiendan consultar cuando no se consigue un embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales regulares sin protección, un plazo que se reduce a seis meses en mujeres mayores de 35 años. La evaluación reproductiva permite identificar posibles causas y valorar los tratamientos disponibles, además de ofrecer acompañamiento emocional durante el proceso.

En este Día Mundial del Niño, visibilizar la infertilidad secundaria también significa reconocer las dificultades de quienes desean ampliar su familia. Porque, aunque cada familia es diferente y los vínculos afectivos van mucho más allá de los lazos de sangre, para muchas personas tener otro hijo representa un proyecto que no siempre resulta fácil de alcanzar.